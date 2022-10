Graciano Palomo adelanta lo que pasará con Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales

El periodista Graciano Palomo valora en ‘La Segunda Dosis’, el programa de Alfonso Rojo en Periodista Digital la gestión del Gobierno PSOE-Podemos, así como el futuro electoral que depara a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales de 2023.

Palomo destaca que en el Partido Popular están optimistas pero son conscientes de que la izquierda y concretamente, Sánchez, “están dispuestos a todo” con tal de seguir en el poder a diferencia de lo que ocurrió con Zapatero. “Sánchez será lo que sea pero tonto no es. Tiene una capacidad de supervivencia tremenda”.

Ante esto, el periodista alerta de los riesgos que deben afrontar los populares. Además, desnuda la receta populista que aplica Sánchez y que va a profundizar el socialista de aquí a las elecciones: “Más anuncios que reparto, más promesas que harina funciona porque eso golpea a las grandes masas de votos». Considera que estamos en una situación extremadamente difícil con mucha gente desesperada y que por eso puede tener éxito ese discurso.

Estima que esta estrategia le puede funcionar al presidente de Gobierno porque existe una parte -grande- de la izquierda a la que le mueve ese discurso de “trincheras” que el presidente ha enarbolado en los últimos tiempos, arrebatándoselo a Podemos. Palomo también destaca el papel de la ‘brunete pedrete’ para difundir estos mensajes por lo que los españoles solo perciben lo que les llegan en los medios.

Eso les permite difundir los clásicos ‘francomodines’ que el Ejecutivo alega para disculpar su mala gestión como la invasión de Putin a Ucrania. Todo pese a que problemas como la inflación empezaron previo al conflicto bélico.

El periodista por contra, señala la incapacidad del centro derecha para “desayunar todos los días con los españoles”. Bien porque no saben cómo hacerlo o porque no pueden, al no tener acceso a los medios de comunicación.

Palomo resalta que si bien “hay una mayoría en la sociedad española que quiere que Sánchez se vaya” eso no quiere decir que adoren al jefe del Partido Popular. Reflexiona que aquí vuelven a jugar un papel decisivo los medios, en especial los afines a la derecha porque desconfían de Feijóo e impulsan un ascenso de VOX para que entre de alguna forma en el próximo Gobierno de ganar las elecciones la derecha como bloque.