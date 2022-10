Olona noquea a Sánchez con su respuesta a la petición de Inda

Clara y directa.

Macarena Olona no dudó en responder a la tribuna de Eduardo Inda en La Razón, recogida por Periodista Digital, en la que le pedía que no se presentase a las elecciones para así no fragmentar el voto del centroderecha.

Lejos de mostrarse indignada, la ex de VOX asumió la tesis planteada por el columnista del diario de Planeta y dejó esta reflexión en sus redes sociales:

@eduardoinda tiene razón. No es tiempo de fragmentación. Es tiempo de responsabilidad. Para que los españoles hablen, en las próximas elecciones. https://t.co/uqdz111RS0 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 22, 2022

El director de Okdiario no vaciló a la hora de ensalzar en su triubuna todas las cualidades que acreditan a la exdiputada de VOX:

Tengo el mejor de los conceptos en lo personal, en lo político y en lo intelectual de Macarena Olona. Y una sana envidia de alguien que es mucho más inteligente que yo, que discursea como los ángeles y que atesora un acervo jurídico que ya me gustaría para los días de fiesta. Bueno, a mí y al 99,9% de los diputados y senadores. De su capacidad oratoria qué quieren que les cuente que ustedes no sepan. Cada miércoles hablaba 10 minutos sin papeles en la sesión de control del Congreso y lo hacía memorizando el discurso e implementándolo de manera perfectamente estructurada, sin equivocarse una sola vez y con tal contundencia en las formas y en el fondo que dejaba noqueados a sus rivales.

Para Inda fue todo un error del partido de Santiago Abascal el mandarla de candidata a Andalucía:

Nunca entendí que se desvistiera el santo del Congreso para vestir el del Parlamento andaluz con Macarena Olona. Menos aún que se le impusiera ese estúpido leit motiv de campaña que pasaba por asegurar al votante que el apoyo a Juanma Moreno no estaba garantizado. Un error táctico propio de amateurs que llevó a esa derecha sociológica andaluza integrada por 2 millones de votantes a plantearse un perogrullesco silogismo: «Si VOX no asegura la continuidad de Moreno, que es el que va a ganar, mejor optar por el voto útil que es el PP. Que ya tuvimos bastante con 38 años de democrática dictadura socialista». Consecuencia: VOX subió dos escaños pero ya ni está ni se le espera en la gobernación de Andalucía.

A partir de ese resultado, Olona optó por buscar una vía de escape y testar qué nivel de apoyo tenía entre los españoles:

El diktat de Madrid colmó el vaso de la paciencia de la abogada del Estado, que acabó renunciando a todos sus cargos institucionales. Se hizo el camino de Santiago casi con el mismo éxito con el que Moisés lideró a su grey a la tierra prometida y ahora se dedica a dar multitudinarias conferencias con la indisimulada intención de montar lo que ella denomina una plataforma de pensamiento, en cristiano un partido político. Cuando un animal camina como un pato, tiene boca de pato y hace ‘cuá-cuá’, no hace falta ser Félix Rodríguez de la Fuente para colegir que es un pato. Y cuando vas dando mítines por toda España, y con notable éxito por cierto, es obvio que vas a presentarte a las elecciones.

Sin embargo, el periodista navarro considera todo un error que Olona se presente con su propia marca porque puede poner en peligro el hecho de que las urnas manden lejos de La Moncloa a Pedro Sánchez.