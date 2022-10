La infame lengua suelta de Jorge Javier Vázquez: su sectarismo ideológico será su tumba televisiva

Son horas bajas para Jorge Javier Vázquez.

El ‘Rey de la Telebasura’, que no consigue repuntar en audiencia con su bodrio ‘Sálvame’ que trasmite Telecinco, ha sido noticia de nuevo por sacar a pasear su sectarismo político.

Esta vez ha cargado contra la sanidad pública que dice defender -aunque se va a la privada- al arremeter contra el Hospital Isabel Zendal, durante su encuentro con la médico, madre, pistolera y forrada, Mónica García.

Sin embargo, no es la primera vez que Vázquez ha retratado su odio o intenta hacer bromas sobre el Zendal, centro construido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, uno de los personajes más detestados por la izquierda política y mediática por su aceptación y buena gestión, como lo demuestra la mayoría absoluta obtenida en las pasadas elecciones.

El presentador de Sálvame, en plena tercera ola de la pandemia, se sumó a la campaña de la izquierda política en contra del hospital de pandemias «Es que la gente antes quería ir a Supervivientes para adelgazar y ahora quieren ir al Zendal, por el menú que daban”. Una falta de empatía tremenda ya que en ese momento la pandemia había provocado más de 100.000 muertos.

Pero este odiador a tiempo completo de la derecha política ha retratado su sectarismo en reiteradas ocasiones y aquí nos hemos dado a la labor de hacer un listado con algunas de sus más memorables:

1.- Ataques y criticas a todos los medios y periodistas que no opinan como él

El presentador ha cargado a lo largo de su carrera contra los que opinan de forma distinta y que no se suman a la corriente de Sálvame de destrozar (algo para lo que no está el periodismo) a todo aquel que no sea amigo de Rocío Carrasco. Ha usado su programa para difundir sus mensajes de odio.

Ha disparado contra El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Ya son las ocho y de Viva la vida por recordar algunos. En uno de sus recordados ataques arremetió a Semana por llevar la entrevista de Olga Moreno.

El odio de Vázquez ha sido tal que hasta Federico Jiménez Losantos, director del programa de esRadio, se ha pronunciado al respecto «Verte da asco, pero ver cómo actúas da pena porque hubo una vez que parecías algo (…) Aún no lo sabes pero tu carrera acabó ayer».

Entre sus arrebatos de ira, Vázquez demandó a este digital y tuvo que pagar hasta las costas.

2- Intentar censurar en un acto de VOX

Que el ‘Rey de la Telebasura’ detesta con histeria al partido de Santiago Abascal es un hecho más que demostrado.

Pese a tener que reconocer en directo que mintió al difundir un bulo sobre el líder de la formación durante la pandemia, el presentador ha seguido con sus malos hábitos y cargó contra VOX previo al acto Viva 22, que se realizó a inicios de este mes de octubre.

A través de sus abogados, el presentador de ‘Sálvame’ amenazó con denunciar al partido de Santiago Abascal si el artista Santaflow interpretaba durante el evento la canción ‘La locura está en mí’. ¿El motivo?, que la letra del tema incluye la frase “quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier”.

Esta acción no pasó desapercibida para el rapero que le atizó que debido a su pérdida de audiencia necesitaba generar polémicas. “Dada tu pérdida de audiencia comprendo que te victimices hoy por una letra de hace 14 años que no será interpretada en ‘VIVA 22’. A parte está escrita en clave de humor y hablando de locura como su título indica. Además no hay amenaza alguna”.

El cantante también compartió un vídeo donde se resumen algunos de los ataques, insultos y exabrutos protagonizados por Vázquez: “Este es el que va de víctima y que se cree el centro del universo”.

Con ése comentario , se nota que sois de su misma catadura moral pic.twitter.com/wdXzP0hOAT — Cabro (@Cabro26765017) October 1, 2022

3- Desprecio a la Casa Real

Jorge Javier Vázquez no es partidario de la monarquía y eso lo ha reiterado en su programa y le tiene un especial recelo al rey Juan Carlos. El presentador de Sálvame expuso su odio contra el emérito con una nota del diario satírico El Mundo Today. «En el titular que Jorge Javier Vázquez ha leído en voz alta y con especial entusiasmo, se lee: ‘Los asesores de imagen de la Casa Real recomiendan a Juan Carlos I que se muera’», reseñó el digital Informalia.