«El contundente mensaje en directo de Infovlogger a ‘Facuo’ por llamarle «degenerado»

Sin pelos en la lengua.

El reconocido influencer Isaac Parejo, alias InfoVlogger, ha vuelto a hacer de las suyas al hacer escocer a la izquierda con su participación en El Toro TV.

En el programa compartió con otros tertulianos y habló sobre diversos temas de interés nacional, pero al inicio de su participación, se acordó del secretario general y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, quien le llamó “degenerado” en su perfil de la red social twiter.

Sánchez, reconocido activista de izquierdas, descalificó a InfoVlogger por su participación en el acto de VOX, Viva22, en la que junto al grupo Los Meconios, realizaron un performance musical en el que cantaron una canción satírica que la ‘progresía mediática’ volvió polémica. Algo que de acuerdo a Parejo, se hizo para tapar el éxito de la convocatoria del partido de Santiago Abascal.

💥🗣📢 @infovlogger36 envía un mensaje a Rubén Sánchez de FACUA en directo en #DandoCaña pic.twitter.com/lgJcC3TeKD — El Toro TV (@eltorotv) October 26, 2022

Ante este insulto, el influencer no se quedó callado y le envió un ‘recado’ a Sánchez:

“Rubén Sánchez, Facuo, está muy mal llamar degenerado a un homosexual, eh. Es que me lo llamaste el otro día. Solo eso, venga. Un besito”.

Desde el inicio el artista se ha definido como un “gay de derechas”, pero que no apoya al colectivo LGTBI+ por servir a la izquierda: “Voy a dar voz a todos los homosexuales, lesbianas etc que no se sienten representados por el colectivo que dice representarnos a todos pero que en realidad solo representan a sus amos, los partidos de izquierdas, sus financiadores y los que les obligan a propagar ideología y no a defender derechos. Soy gay y de derechas”, señala.

"La izquierda que gobierna ya se llama Frente Popular". "Vamos a volver al 36". Una banda de degenerados que sueña con otro golpe de Estado y asesinatos en masa de gentes de izquierdas. Vox tiene dentro la peor escoria de nuestro país.pic.twitter.com/8YnHmsyRob — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 9, 2022

Pero esto no fue lo único destacable de la participación de InfoVlogger. También destacó el sesgo y el gasto desmedido en RTVE.

“El dinero público no está para que manipulen un poquito menos, está para decir la verdad”, reflexionó cuando criticaba las informaciones y posturas que se transmiten desde la televisión pública, a la que a diferencia de la sanidad o educación pública no la considera como un gasto primordial.

La canción de la polémica

El artista recibió duras críticas tras su participación en el evento ‘VIVA 22’ de VOX, en donde interpretó la satírica canción ‘Facha héroes’. Su letra llena de ironía no solo hicieron sonrojar a los ‘progre’, sino que hasta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió a la Fiscalía que le investigue como presunto autor de delito de odio.

Ante los ataques en su contra, el grupo ‘Los Meconios’ dejó claro que “intentan hacerte creer que estamos alentando a volver al 36 y realmente decimos todo lo contrario, que es este Gobierno el que nos quiere llevar al 36”, precisan en un tuit, donde lamentan la creación de un nuevo “bulo” por parte de la izquierda y extrema izquierda.

Por su parte, Infovlogger, rehuyó a las críticas por homofobia y ha argumentado que él es “más maricón que un palomo cojo”.