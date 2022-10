¿Qué ha hecho Begoña Gómez en Kenia? Sánchez se lleva a su mujer de viaje oficial pero oculta sus actividades

Ocultismo al más alto nivel sobre la esposa del presidente del Gobierno socialcomunista.

Pedro Sánchez viajó a Kenia con una comitiva de 68 personas para una visita de unas 36 horas. 33 personas de la delegación, 11 de avanzada, 12 miembros de prensa, 11 empresarios y, como no, su mujer, Begoña Gómez.

En junio de 2022, la cónyuge del mandatario socialcomunista puso fin a su etapa al frente del África Center en el Instituto de Empresa, cargo que le permitió tener muchas relaciones y contactos en el continente africano.

Pero, ¿qué ha hecho Begoña en este viaje, aparte de acompañar a su marido a cenas y ponerse en las fotos? Pues no lo sabemos, porque Moncloa se niega a hacer pública su agenda y solo da a conocer la actividad oficial de Sánchez.

OKDiario desvela que Moncloa zanja esta cuestión alegando que Begoña Gómez «viaja con el presidente, pero no existe agenda porque no ha sido elegida por el pueblo y, por tanto, no es representante oficial».

Lo que sí reconocen desde Moncloa, es que es posible que Begoña realice «actividades al margen del presidente»

En otras palabras, viaje a cuenta del dinero de todos los españoles para asuntos privados que los ciudadanos no van a conocer.