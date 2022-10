‘Sufre mamona’: David Summers plancha a Ana Morgade por intentar despreciar sus canciones en ‘Pasapalabra’

Fin de la polémica.

David Summers, entrevistado por Alfon Arranz en el programa ‘Retrolife‘, de Periodista Digital, quiso zanjar de manera definitiva el asunto de los ataques que el programa ‘Pasapalabra‘ y la monologuista Ana Morgade hicieron contra sus canciones, en particular el tema ‘Sufre mamón’.

Recordemos que hace unas fechas, en el popular concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal, se produjo un repentino linchamiento contra las letras del grupo ‘Hombres G’.

Al principio, durante la prueba de ‘La pista’, Morgade celebró que sabía cuál era el tema y comenzó a recitar la letra de la canción sin más. «Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, en un Ford Fiesta blanco… todos [gritó, animando al público]…. y un jersey amarillo», cantó de forma animada.

Luego tras cantar y bailar, siguió en tono de broma, «yo esa me la sé porque se la he oído a gente más mayor que yo, porque yo soy una persona joven».

Sin embargo, después del momento ameno, Morgade dio un giro de 180 grados y tiró del argumentario ‘progre’ para criticar de forma anacrónica la canción. Primero, señaló que emplea un insulto «homófobo». También destaca el talante machista, al hacer ver que las mujeres son un «un bolso» o un objeto para ser devuelto.

«Hay un insulto que usa que no está nada bien, lo de marica está fatal porque no es un insulto para empezar y lo devuélveme a mi chica también está muy mal porque las mujeres no somos un bolso y no hay que devolverlo ni prestarlo ni robarlo.

El vocalista de Hombres G ya respondió en su momento a Morgade y al propio programa, pero ahora, en ‘Retrolife’, de manera más pausada, hizo esta soberana reflexión con la que espera dejar zanjada de manera definitiva la cuestión:

Yo no sé cuál es el origen de este revisionismo y por qué juzgar cosas que se hicieron hace muchos años. Mis canciones están cargadas de inocencia y lo único que transmitían era buen rollo a la gente. Nunca en la vida, hasta ahora, habían sido revisadas. Nunca habían ofendido a nadie, a ningún tipo de colectivo. Hay como una especie de obsesión. Se está cumpliendo la profecía de George Orwell en ‘1984’, hay como ganas de manipularlo todo.

Summer aseveró que él no piensa cambiar ni una coma de sus composiciones:

Como yo nunca he escrito nada con la intención de ofender a nadie, no pienso cambiar ni una coma de todo lo que he escrito. A cuenta de todo esto, ha habido gente que me ha dicho que hasta Sting pidió perdón por ‘Every breath you take‘. Lo que quiera hacer Sting es su problema.

Recordó que, cuando sus temas se escribieron, el contexto político de España era muy diferente, estaba recién estrenada la democracia:

En los años 80, todos los grupos teníamos como la necesidad o la obligación moral de ser un poco aberrantes. Ten en cuentas que acabábamos de salir del franquismo donde no se podía decir nada, te censuraban. A mi padre le censuraron películas, había un censor que ordenaba lo que podía decirse o no. De repente eso se acabó, entró la democracia. El mundo cambió radicalmente en España y todos los artistas teníamos ganas de decir lo que queríamos. En aquella época lo que era absurdo y obsoleto era ofenderse.

Subrayó que él es un firme partidario de la libertad de expresión, si bien mandó un recado a quienes se ofenden por un ‘sufre mamón’ o ‘voy a vengarme de ese marica’, pero luego callan ante letras que hacen auténtica apología de la violencia:

Aún así, insisto, los Hombres G nunca fuimos de esos, nunca fuimos a provocar y a ofender para llamar la atención. Los que ahora me juzgan por ‘Sufre Mamón’ o ‘Voy a pasármelo bien’ son los que luego defienden la libertad de expresión de otros que hacen letras diciendo que hay que guillotinar a los Borbones o que hay que quemar las banderas. Estoy de acuerdo en cada uno pueda decir lo que quiera, todos tenemos la opción de no escuchar lo que no nos interesa, pero todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Pero en este momento parece que depende de quién lo diga para que pueda ser o no censurable. Y eso es lo que no se puede admitir.

Y sentenció que él jamás se arrepiente de lo escrito y que, por tanto, no tiene que disculparse ante nadie: