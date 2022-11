Marcos de Quinto y la cruda previsión para el falso feminismo Irene Montero

El exdiputado de Ciudadanos Marcos De Quinto conversa con Alfonso Rojo en ‘La Segunda Dosis’ de este 2 de noviembre sobre el falso feminismo de Irene Montero, el juicio ganado por Cayetana Álvarez de Toledo y la riña entre el periodista Juan Carlos Girauta y el pianista socialista James Rhodes.

El ex director de CocaCola considera que el talibanismo feminista va a sufrir un efecto bumerán por su empeño en generar conflictos.

Sin embargo, explica que este “neofeminismo” está generando una culpabilidad sobre los españoles que por ser hombres, somos violadores en lugar de mostrar orgullo por el hecho de que los españoles “hacen de este país uno de los mejores para que las mujeres puedan vivir solas, puedan caminar por las calles solas”.

“Están emperrados en que esto no es así, en una culpabilidad total sobre los hombres y creo que llega un momento en que cuando se ven cosas que realmente tienen que cambiar a las personas, la mayor parte son inmigrantes que vienen de países donde no existe esa cultura de respeto a la mujer. Creo que muchas mujeres se están dando cuenta y finalmente, le saldrá el tiro por la culata porque la mayor parte del discurso que tienen no se sostiene. Aquí somos todos iguales ante la ley y todos nos tenemos que respetar independientemente del sexo y de las tendencias sexuales que cada uno tenga y no hacer distingos ni pluses”