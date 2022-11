Carlos Cuesta explica cómo es la estafa de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en los datos del paro

Más claro, el agua.

El director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta, conversa con Alfonso Rojo en ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital sobre los datos del paro y otros asuntos de actualidad nacional.

El periodista detalla que desde el Ejecutivo “nos toman el pelo” porque el dato del paro que exhibe como un gran logro no se corresponde con la cifra real y además emplea una metodología que no se corresponde con los barómetros regionales. Destaca que “el Gobierno echa campanas no con el dato de la EPA que sí está homologado con Europa sino con las cifras que se registran en el SEPE”.

Resalta el hecho de no ir a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o si el ente saca a una persona por determinadas cuestiones del recuento, “no apareces”. Otra diferencia es que el dato del EPA es trimestral mientras que el del SEPE es mensual. El periodista incide que cuando se desmenuzan los datos, “te das cuenta que falta mucha gente en el recuento”.

Señala que al paro registrado que está promoviendo el Ejecutivo “que son 2.914.892 personas”, habría que sumarle una calificación demográfica que no se mete por “decisión gubernamental”. Esta categoría, que se llama “Otros no ocupados” porque están en fase de formación, cuenta con 218.887 personas. Reflexiona que “es un dato que expones como tú quieres”.

Cuesta detalla que en el recuento tampoco gente con demanda de trabajo con disposición limitada que son 260.722 personas. Tampoco figuran los que se encuentran en ERTE que suman otras 19.900 personas. “Es decir, hay más de 150 mil personas que en estos momentos superan la cifra del paro que exhibe Sánchez”.

“El Gobierno está montando sus ruedas de prensa triunfalistas hablando del dato que no está homologado con la Unión Europea”, atiza. También resalta que “las cifras que usa el Gobierno las levanta UGT que está por la labor de tocar las narices al Gobierno de Ayuso en lugar de defender a los trabajadores”.

Considera que con estas artimañas, el Gobierno si bien no engaña a los hogares en los que saben que el paro es mayor, si que convencen a sus bases y algún incauto, y a ellos “les da la imagen de que todo va bien”.

Explica que “la estrategia del Gobierno siempre ha sido la de intoxicación y adoctrinamiento masivo”. Estima que si bien ni funciona tan bien como antes todavía “siguen consiguiendo engañar a la gente”.

También desmonta el relato oficial del crecimiento económico de España que tanto le gusta enarbolar a la ministra de Economía, Nadia Calviño.

“Si todos los indicadores de análisis privados no están diciendo que este año va a haber una caída clara del rendimiento con un PIB que ronda el 4 por ciento y para el año que viene nos dan el 1 por ciento, ¿estamos bien o estamos retrocediendo?”.

Por último destaca que el Ejecutivo se ha vuelto ‘adicto’ al dinero que proviene de las arcas del Banco Central de Europa (BCE). “Somos en este momento yonkis del dinero público” y Europa nos proporciona ‘la droga’.

Sin embargo, detalla que hasta el BCE ha reconocido que los recursos que ha entregado a los Gobiernos no han sido destinado para mejorar sus finanzas sino para “vivir permanentemente en una juerga de gastos”.

“España se ha beneficiado desde el inicio de la pandemia de más de medio billón de euros de rescate del BCE que se ha dedicado sistemáticamente a comprar los bonos que nosotros hemos puesto en circulación. No es verdad que la compra masiva haya sido del sector privado”.

Explica que esto ha redundado en un aumento de la inflación porque Gobiernos irresponsables se han puesto a “darle a la maquinita” para imprimir dinero y ese dinero no se ha invertido responsablemente.