El odio de Pablo Iglesias no tiene límites: así va a la guerra contra sus antiguos amigos

Pablo Iglesias continúa quemando puentes con sus antiguos amigos y colaboradores en las terminales mediáticas que ayudaron a convertirlo en un personaje con un gran poder, incluso llegando a ser vicepresidente de España.

El último de sus antiguos ‘camaradas’ en recibir una dosis de “jarabe democrático” ha sido uno de los fundadores de Unidas Podemos, Ramón Espinar. Tras el discurso incendiario de Iglesias en el Universidad de Otoño 2022, donde se despachó contra la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En ese acto, Iglesias aseguró que habría que ser “estúpido” para pensar que si a Podemos le va mal en las municipales, en las generales a la izquierda le irá bien. Además, tiró de su machismo rampante al asegurar que gracias a él y Podemos, Díaz entró al Ejecutivo y es vicepresidenta, pese a que “ni siquiera habían compartido la estrategia negociadora para entrar en el Gobierno”.

Ante estas palabras, Espinar definió a Iglesias como “la caricatura de un liderazgo tóxico”, por su mensaje “mensaje agrio, agresivo y vengativo contra Yolanda Díaz”. Considera que esto se debe al “síndrome de la Moncloa (acritud y paranoia) pero sin Moncloa”.

Espinar también se alegró porque “queda gente en Podemos, como en Asturias, que se defienden de convertir lo que fue un partido con 72 diputados y 5 millones de votos en el club de fans del podcast de su ex Secretario General”.

Ante esta reacción de su antiguo compañero de formación, Iglesias lo bloqueó de sus redes sociales, acabando con otro aliado y quedando cada vez más solo.

Me he encontrado esto. A ver si me bloquean también las cuentas que manejan y me dejan de enmerdar las notificaciones.

Yo le deseo mucha suerte en todo menos en su empeño de vengarse de todo y de todos en política. Menos rabia y más dar gracias a la vida, que ha sido generosa. pic.twitter.com/Au1Vv4HgRE

— Ramón Espinar (@RamonEspinar) November 7, 2022