«Marlaska, hay que cesarlo de inmediato!»: Ana Vázquez tritura al ‘incompetente’ ministro del Interior

La portavoz de Interior del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, pide el cese inmediato de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, después de la visita de este a Melilla y de conocer más vídeos del salto a la valla del pasado 24 de junio, que demuestran las mentiras del socialista.

“¿Qué está ocultando el señor Marlaska con sus mentiras?”, se pregunta la diputada popular. «Lo que es vergonzoso que tenga que ser la Fiscalía y el Defensor del Pueblo el que cuatro meses después tenga que requerir más vídeos. Reconoce que no les dieron toda la información. Me parece gravísimo», explica Vázquez en La segunda dosis. «Ya no hay nada que tape la incompetencia de Marlaska ni las mentiras por este proceso y nos ha puesto el foco internacional por posible vulneración de derechos humanos. Si tuviera dignidad ya habría dimitido, pero me parece que hace tiempo que la dejó por mantenerse en el sillón. Sánchez debe cesarlo de inmediato», reflexionó. «Las mentiras están comprobados no sólo por nosotros sino por sus socios de Gobierno. La Guardia Civil nos lo explicó muy bien cómo había sido todo ese día 24 de julio. Marlaska ha dejado abandonados a los guardias civiles en la frontera sur que no es una prioridad para este Gobierno, si no llegan a replegarse se habría producido una tragedia mayor. No está haciendo nada ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Canarias», apunta Vázquez.

La diputada del PP recuerda que el Ministro del Interior «ocultó que Marruecos actuó en suelo español, es verdad que la Guardia Civil se vio desbordada». «Está tapando la negligencia de Marruecos. Se están riendo de nosotros, por un lado Marlaska quiso ocultar que dejaba tirados a los guardias civiles y por otro lado la acción desmedida de Marruecos en este caso», añade.