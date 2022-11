El veto de Sánchez a un ministro felipista desentierra el episodio más negro del PSOE

Tienen que estar los históricos del felipismo que echan las muelas con Pedro Sánchez.

‘Gracias’ a su nulo tacto y su menor diplomacia, el presidente del Gobierno ha logrado que uno de los episodios más turbios en la historia del PSOE vuelva a resucitar.

Nada más y nada menos que la guerra sucia, la de la actuación fuera de los cauces legales de los GAL contra los asesinos de la banda terrorista ETA.

¿Y cómo décadas después vuelve esta historia a estar en boga?

Muy sencillo. Carlos Dávila, en su tribuna de opinión en OkDiario cuenta que todo empieza por el veto de Pedro Sánchez a José Barrionuevo, primer ministro del Interior de las cuatro legislaturas en las que estuvo al frente Felipe González.

De hecho, lo que a muchos les sorprende es que quien fuera primer responsable de la seguridad del Estado tras el triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1982 reconozca ahora su participación directa en esa persecución fuera de la ley contra la ETA y que además deje al propio González como conocedor directo de los hechos y que este optase por no hacer absolutamente nada.

Dávila asegura que ante la orden de Sánchez de que ni Barrionuevo ni el resto de ministros del primer gabinete felipista estuviesen en esa cita conmemorativa, al ex de Interior le faltó tiempo para irse a contar esos hechos a El País, un medio que además nunca fue generoso con el entonces ministro socialista. Tanto es así que aun concediendo la entrevista al periódico de PRISA este optó por cortar algunas preguntas (y sus respuestas) que igual hacían más daño al PSOE y al propio Sánchez:

La contestación es que hasta el propio ex ministro, recluido casi permanentemente en su tierra natal, Almería, le ha llegado la razón del por qué los ministros del primer Gobierno de González, no fueron invitados al recuerdo de los cuarenta años de la victoria socialista del 82. ¿Cuál ha sido este motivo directamente obligado por Sánchez Castejón? Pues que el todavía presidente del partido no deseaba que en la pléyade de los primeros ministros socialistas figurara Barrionuevo. Alfonso Guerra le comunicó a Barrionuevo el argumento de su ausencia y éste decididó tirar por la calle de en medio, y aclarar, de una vez para siempre que, si bien él fue el subjefe del contraterrorismo, el jefe máximo fue naturalmente Felipe González.