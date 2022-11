Juan Carlos Girauta desvela el pestilente motivo por el que abandona Twitter

Ha volado de Twitter.

La marcha de Juan Carlos Girauta de la red social del pajarito azul no es irreversible, pero cierto es que deben darse unos condicionantes.

El exdiputado de Ciudadanos detalla en una entrevista en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) por qué ha decidido abandonar temporalmente su cuenta:

Me he ido de Twitter porque por primera vez a mí se me ha aplicado un doble baremo. Durante todos estos años he visto muchos casos de gente que protestaba porque les habían cerrado la cuenta, les habían sancionado, bloqueado o les tenían una semana apartados por decir determinadas cosas. Veías aquello y no tenía ningún sentido porque estaban contestando en los mismos términos. A mí nunca me lo habían hecho, pero lo que sucede es que, por primera vez, utilicé de manera deliberada un término que reconozco que es lamentable e inadecuado, pero que utilicé porque se había utilizado contra mí y que supuestamente en Twitter no se podía usar y que era el de ‘subnormal’.

Girauta reconoce que usó el famoso término a propósito y comprobó como mientras ese mismo insulto dirigido contra él no producía efectos censores en el emisor, sí que en cambio a él le supuso verse censurado y amordazado en Twitter:

Yo lo utilicé en un par de ocasiones y pese a que se había utilizado contra mí, yo no lo podía utilizar. Me bloqueaban durante un día, que tenía que retirar el tuit, etcétera y si no toleramos la censura en un medio de comunicación, mucho menos la vamos a tolerar en una red social que además, en gran medida, no deja de ser un lodazal porque para hacer llegar tu voz a la gente que te interesa y que te llegue a ti la voz de la gente que te interesa tienes que abrirte paso entre una gran cantidad de basura, boots, personajes frustrados que están encerrados en sus casas insultando desde el anonimato. En definitiva, toda la hez de la sociedad está ahí metida más un montón de cuentas que no responden a nadie, al menos humano, sino a granjas de boots rusas.

Apunta el columnista de ABC que él espera a ver si con la llegada de Elon Musk se produce algún tipo de disculpa y decide, por tanto, volver a esta red. Por eso ha pasado su cuenta a un grupo de fans para que aprovechen la cifra de seguidores que ya tenía acumulada en estos últimos años, más de 365.000:

Dicen que con Elon Musk parece que se ha echado a todos los censores que había en España, aunque aún quedan tres, no ha echado a todos. Vamos a esperar y para no perder el número de seguidores, a la espera de que esto se arregle, lo que hice fue pasar mi cuenta y mi contraseña a un grupo de personas que venía siguiendo en una cuenta llamada ‘Girauters‘. Les dije que aquí tenían 365.000 seguidores. Imagínate que Twitter en España me pidiera disculpas públicamente por haber utilizado un doble estandar político conmigo, una censura ideológica. Entonces yo regresaría a la red y reclamaría la cuenta a esos amigos. Pero de momento no lo voy a hacer.

Denuncia que en Twitter no ha podido tener las mismas armas que otros usuarios y pone dos nombres concretos con los que se las ha tenido más que tiesas, James Rhodes y Héctor de Miguel: