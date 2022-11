Los españoles escaldan a Irene Montero por sus costosas campañas de “desigualdad”

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es este viernes 25 de noviembre, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha lanzado una campaña en redes sociales formada por una serie de carteles sobre conductas que serían violencia contra la mujer y, también, un test para que los usuarios descubran si tienen “machismo interiorizado”.

El test plantea cuestiones relacionadas con el ámbito de la pareja, como: “Pensar que puedes decirle a tu novia qué debería ponerse para salir de fiesta«; y otras sobre relaciones de amistad, como: «Quedarte callado o defender a un amigo cuando ha tenido un comportamiento machista«.

El objetivo del test es que encuentres las actitudes machistas que “tienes o has tenido en el pasado”. Si no has marcado ninguna, el resultado de tu test será que «vas por buen camino» y, si por el contrario has tenido entre 1 y 9, el test de Montero te dirá que «tienes cosas que revisar» y «¿a qué esperas para comenzar?».

Muchos usuarios de las redes han criticado el test y cargan contra Montero y su ministerio haciendo referencia a las excarcelaciones que ha traído consigo la ley del “solo sí es sí”. Y otros se hacen una pregunta muy interesante: ¿cuánto habrá costado hacer esta campaña?.

El bodrio legal

Pero esta no es la primera chapuza que sale de la cartera de Montero. La más grave hasta ahora es la referente a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, es decir la Ley del Sí es Sí de Irene Montero, acaba de entrar en vigor y ya ha echado por tierra lo que la Ministra de Igualdad calificaba de «propaganda machista», es decir, que el nuevo marco legislativo supondría la reducción de penas para delincuentes sexuales. Contra lo que aseguraba Montero, así ha sucedido.

Como bien la ha calificado Ana Rosa Quintana este 16 de noviembre de 2022, podría llamarse la «Ley del Sí, pero no». Según la presentadora del matinal de Mediaset, «hay más de cien casos que han pedido la revisión». «La ley es una chapuza. El Consejo General del Poder Judicial ya advirtió de esto en un informe y no se le hizo caso», añadió Quintana en su editorial diario. «Desde Igualdad han dicho que se trataba de un bulo. Un bulo que se ha hecho realidad. La respuesta de Podemos es atacar. A los abogados y jueces que hacen su trabajo», remató.

Una chapuza de ley. La ley del sí, pero no. pic.twitter.com/DmwGMFXMhq — Hugo Manchón (@hugomanchon) November 16, 2022

También Esther Vaquero se lo recordaba en el informativo de Antena 3. La Audiencia Provincial de Madrid rebajó dos condenas un día después de entrar en vigor la Ley Montero. Así la Sección 17 de la APM ha reducido de ocho a seis años la condena a un hombre por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja. Otro caso es el de un profesor condenado por abusar de cuatro alumnos. La pena queda rebaja a cinco años al considerar la Sección 15 sin efecto la condena por tres delitos de abuso sexual continuado ya que el consentimiento prestado por personas mayores de 16 años ya no es constitutivo de delito.