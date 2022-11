El verdadero objetivo del último pacto de Sánchez con Bildu

Carlos García Adanero, diputado de Navarra Suma, tras su repaso a Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre, explicó en La segunda dosis de Periodista Digital las verdades que esconde el pacto del PSOE de Pedro Sánchez con EH Bildu que supone la salida de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra para entregar las competencias de tráfico en esta comunidad autónoma a la Policía Foral.

El parlamentario asegura que Sánchez «ya contaba con los votos de EHBildu» para los Presupuestos Generales del Estado porque «su pacto implicaba el acercamiento de los presos de ETA» por lo que la expulsión de la Guardia Civil de Navarra sólo se puede entender como un actor para «humillar» al Benemérita.

Según García Adanero pretende «blindar los pactos para el futuro» ya que la formación independentista vasca se encuentra cómoda con el Gobierno de Sánchez. «Los ‘bildu-etarras’ han dicho que ojalá llegase esta situación hasta el 2027 porque saben que nunca van encontrar un chollo de presidente que les dé todo lo que pedimos«, exponía García Adanero. «Este gesto es totalmente innecesario por lo que lo único que busca es humillar a la Guardia Civil», añadió.

El diputado de Navarra Suma en la Cámara Baja también se pronunció sobre el anuncio de VOX de organizar una manifestación el 27 de noviembre de 2022 señalando que «todo el mundo tiene la obligación de buscar, hacer y plantear las cosas que estimen más convenientes para acabar con el ‘sanchismo'». «No me he planteado si asistir o no porque en todo caso me resulta imposible pero todo el mundo tiene el derecho de manifestarse contra todo lo que está ocurriendo», añadió.

«El Gobierno de Navarra tiene la capacidad de pactar competencias con el Gobierno central con lo cual esta unión con Bildu se ha hecho únicamente con el fin de humillar a la Guardia Civil», puntualizó el diputado.

SUBLIME. Toda España debería ver esto de @GarciaAdanero. pic.twitter.com/BWCGBHcC1d — Hugo Manchón (@hugomanchon) November 23, 2022

El parlamentario consiguió el día 23 de noviembre de 2022. «Aprovechando que es usted el muñidor de los grandes pactos que se hacen, le voy a decir que el pacto que hicieron ayer con Bildu es absolutamente indignante, con Bildu no se puede pactar nada y le voy a decir porqué», arrancó García Adanero. «Pactar con Bildu-Batasuna algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil y al resto de los españoles», continuó.

A partir de ese momento, García Adanero pasó a refrescar la memoria al titular de la ídem, llamada Democrática. «Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron con las casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles», enumeró. «Ustedes a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena [la violencia de ETA], ustedes les dan la llave para que abandonen Navarra», afirmó ante los gestos de Bolaños.