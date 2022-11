El secesionismo de Armengol (PSOE) provoca la expulsión de 30 alumnos del Colegio La Salle por colocar la bandera de España

De estos polvos, estos lodos.

El pancatalanismo impulsado por la socialista Francina Armengol en Baleares está provocando una auténtica esquizofrenia y unos ataques de odio contra todo aquello que huela a español.

Hasta tal punto están hipnotizados algunos sectores de la sociedad balear que no se duda en expulsar a una treintena de alumnos de un centro escolar por algo tan inocente como colocar la bandera de España en el aula para dar ánimos a la Selección de Luis Enrique en el Mundial de Qatar.

Los hechos sucedieron en el Colegio La Salle, en Palma de Mallorca. Una profesora de Lengua Catalana exigió que se retirase la enseña nacional del aula, pero los alumnos, con buen criterio, se negaron a quitarla, lo que llevó a la docente a abandonar la clase.

El siguiente paso fue expulsar a todos los alumnos de 1-B de Bachillerato y sin una notificación inmediata a los padres sobre las razones que motivaron que los estudiantes fuesen mandados a sus casas.

En redes sociales, como era de esperar, se armó la marimorena:

Lo peor de todo es que el centro educativo, lejos de mostrar arrepentimiento por la decisión adoptada, se vanagloria de haber señalado a estos alumnos cuyo único ‘pecado’ es haber mostrado una españolidad a prueba de bombas.

Pablo Picón Sarciada, el director técnico de Secundaria de La Salle, se marcó un comunicado que es digno de pasar a los anales de la historia del esperpento valleinclanesco:

Para este responsable del centro, los alumnos no han generado un ambiente de convivencia agradable:

Como director técnico y ante la gravedad de los hechos, he tomado la decisión de cancelar las dos sesiones lectivas que restaban para finalizar la jornada, pues el respeto a los profesores, así como el respeto y solidaridad a los compañeros propiciando un ambiente de convivencia positivo, son obligaciones que deben cumplir todos los alumnos. Sencillamente no podemos impartir clase en una etapa educativa no obligatoria a un grupo de alumnos que no quiere acatar las normas de convivencia del centro.