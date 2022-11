Eurico Campano: Los españoles ‘tragan’ si el felón vende España pero ¡que no les quiten el mundial!

Mientras España se vende por parcelas, mientras el felón consuma su traición a España y a más de la mitad de los españoles, al resto de ellos les da igual porque son capaces de tragar casi con cualquier cosa; por ejemplo que se expulse a la Guardia Civil de Navarra, que esta comunidad foral acabe por ser integrada en la Comunidad Autónoma Vasca o que los golpìstas y Bildu manden en este país. El gobierno socialcomunista sabe que la ciudadanía está distraída con el mundial de fútbol de Qatar, que no digo yo que no sea importante pero no para tanto. Un emirato, por cierto, cuyos presuntos vínculos con el terrorismo nos explica nuestro analista geopolítico de cabecera Carlos Paz. Así está publicado en muchos medios internacionales.

No sólo con eso; nos tienen también distraídos con la guerra entre Rusia y Ucrania, de la que nos hacen creer que es la causante única de la pobreza energética. Mientras España se sigue hundiendo en el sumidero de la crisis económica, violadores y agresores sexuales siguen saliendo a las calles y el gobierno consuma su elaborado plan de cambio de Régimen.