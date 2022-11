Griñán no entrará en prisión (todavía) esperando el indulto de Sánchez

Hoy, martes 29 de noviembre, se cumplen los diez días hábiles de plazo que dio la Audiencia Provincial de Sevilla para la entrada en prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación.

El objetivo del ex mandatario regional es extender los tiempos lo máximo posible buscando librarse de la cárcel. Por eso, interpuso un recurso de súplica a la Audiencia de Sevilla que, aun no se ha pronunciado al respecto, pidiendo ampliar el plazo desde los diez días hasta los tres meses. En este tiempo y con el recurso presentado, Griñán espera que Pedro Sánchez y su Gobierno aceleren las gestiones para tramitar su indulto.

Si no se atiende el recurso y no llega el indulto, la estrategia del socialista será solicitar el tercer grado o la libertad condicional por cuestión de edad, ya que tiene 76 años.

De momento, lo único que parece estar claro es que Griñán se comerá el turrón y las uvas en casa.

Los ciudadanos en contra del perdón de Sánchez

El más que probable indulto por parte de Pedro Sánchez no sienta bien en los ciudadanos que se muestran abiertamente en contra de un posible perdón presidencial para alguien que ha sido encontrado culpable de prevaricación y malversación de 680 millones de euros.

En la sección ‘La calle opina’ de La Segunda Dosis, hemos preguntado qué opinan sobre el posible indulto al ex regidor de Andalucía.

La mayoría de los entrevistados no están de acuerdo con este posible indulto, y aseguran que no se debería indultar a Griñán y que no debería tener ese privilegio, sino que tendría que “ir a la cárcel como todo hijo de vecino”.

La sentencia

En plena maniobras de los socialistas para indultar a José Antonio Griñán, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia completa contra el socialista.

En sus 1.205 folios no solo se confirma la condena adelantada el pasado 26 de julio (seis años de cárcel por prevaricación y malversación), sino que también se carga contra el expresidente de la Junta de Andalucía por tener “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas.

El Alto Tribunal tumba, de esta manera, los argumentos de los socialistas a favor de la implementación de un nuevo indulto, donde calificaron a Griñán de “honesto” y “buena persona”.

Tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos”, indica el Supremo.

A lo que agrega que “es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios”.

Los magistrados del Supremo han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes.