El golpe en la mesa de Rebeca Crespo: «¡Los españoles merecen un respeto!»

El éxito de la manifestación de Vox en la Plaza de Colón fue, sin duda, inesperado. Pero no por Vox, sino por todos aquellos que se han empeñado durante semanas en atacar o silenciar al partido de Santiago Abascal para desmovilizar a las bases.

La realidad es que sin publicidad, sin altavoces, incluso caricaturizado por los periódicos de izquierda, Vox convoca, los españoles acuden y entre los dos fuerzan a los medios a corregir titulares y crónicas. Lo más importante no es que Vox «saque músculo» como titularon varios medios.

Lo importante es que todos los españoles que ayer se dieron cita en Colón, se marcharon a sus casas en perfecto orden (que a esto ya sabemos no acostumbra la izquierda) con la sensación del deber cumplido y con el refuerzo de la moral de triunfo necesaria para dar la batalla política y cultural por España a las puertas de un año decisivo para el futuro de la nación.

El sábado, el Partido Popular también llenó de militantes un polideportivo cerrado con capacidad para poco menos de 2.000 personas. Esta es la diferencia, y no cuantitativa, entre dos partidos muy distintos. Nadie puede decir que Feijóo sería incapaz de convocar a decenas de miles de personas en una plaza madrileña. Puede que lo consiguiera, pero jamás lo sabremos porque no quiere y porque la diferencia, de la que él se jacta, es que no quiere alterar el statu quo establecido por el consenso que desde hace décadas exige que la derecha sea moderada mientras la izquierda sea radical y se adueñe de la calle.

La izquierda seguirá usando la calle cuando les convenga, como siempre. Lo esencial es demostrar un coraje que clama respeto por partido que madruga, trabaja y protesta, y que ha llegado para quedarse y competir, también y sobre todo desde la calle, por el poder. Cuanto antes se den cuenta de esto los que hacen del insulto o el desprecio a Vox el centro de sus campañas políticas y mediáticas, mejor para la democracia española hoy en peligro. Cuanto más tarde, peor para ellos.

Editorial: La Gaceta de la Iberosfera.