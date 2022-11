Un viejo vídeo aniquila el estallido de rabia de Pablo Iglesias contra Pablo Motos

Dicen que de donde no hay no se puede sacar.

Y en el caso de Pablo Iglesias es imposible hallar moderación cuando se refiere a determinados comunicadores que no están en su espectro ideológico.

Durante estas últimas fechas el muñeco del pim, pam, pum de los podemitas es el presentador de ‘El Hormiguero’ (Antena 3).

A Pablo Motos le está cayendo la del pulpo desde que se atrevió a alzarse contra el pufo legislativo del ‘solo sí es sí’.

Ataques que parten desde dirigentes de Unidas Podemos, una campaña publicitaria lanzada desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero para tildarle de machista o artistas de medio pelo y más desaparecidas en combate que Rambo que denuncian, casi tres lustros después, lo mal que lo pasaron en una entrevista con el showman de Atresmedia.

Y, claro, no podía faltar a la ‘fiesta’ de la lapidación el ‘macho alfa’, Pablo Iglesias.

En un artículo en CTXT retrata a Motos como un cuñado de tomo y lomo, aparte de considerarle una persona reprimida:

Si Jorge Javier es progresista (hasta el punto de echarme de vez en cuando un cable incluso a mí y a otra gente de Podemos), Motos es básicamente el facha que encarna el cuñadismo de las masculinidades empequeñecidas en España. Motos es un símbolo y una referencia para los hombres que se ven o se sienten pequeños. Motos encarna el éxito del hombre cuya pequeñez intelectual y moral no le impide alcanzar el éxito, que para esa comunidad significa básicamente pasta y pibones…

Motos, que es un consumado deportista y que algo de salud postural conoce, quiso tener un favor con Iglesias regalándole un aparato que le corrigiera al líder podemita un defecto en la espalda. Pues bien, ahora el político devenido en analista político le ‘agradece’ de esta manera el favor:

Motos no tiene un pelo de tonto pero, como a cualquier hombre orgulloso de sí mismo, le pudo ir de sobrado. Les contaré una anécdota. Una de las veces que fui a El Hormiguero, Motos me dijo que le preocupaba verme tan encorvado y me regaló una TRX, un sistema de cuerdas para el entrenamiento en suspensión a partir del propio peso corporal, muy favorable para los ejercicios de espalda. Pero hay que ir muy de sobrado para regalarle a un líder político una máquina de ejercicios para que corrija su chepa. En aquel momento pensé en enviarle de vuelta unos zancos o unos zapatos de suela alta pero, ¡qué narices!, la TRX era un regalo muy útil. Le di las gracias.