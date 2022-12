Siro López carga duramente contra su compañero ‘manipulador’ Alcalá por ensuciar el periodismo

Siro López no tiene pelos en la lengua.

El periodista dio su opinión sobre la manipulación de los audios de Juan Antonio Alcalá en ‘El Partidazo de COPE’. Alcalá cogió dos extractos diferentes del canal de Twitch de Luis Enrique para poner, en boca de este, que una mujer llamada María «estaba cachonda».

Como ya se sabe, esto no fue así realmente. La frase de «María está cachonda» la leyó Luis Enrique en voz alta al ser una reacción de un miembro de su chat. Lo que verdaderamente decía el seleccionador nacional es que se había quedado «dormida y relajada».

Esta manipulación causó mucho furor en las redes sociales. Había, especialmente, repugnancia hacia el acto de Alcalá y se ensañaron con el periodismo deportivo. Y dentro de esta profesión uno de los que no suele callarse nada es Siro López.

El periodista, streamer y youtuber es compañero de Alcalá en COPE y eran muchos los que esperaban su opinión al respecto. Y Siro, le ‘reventó’ en su canal de Twitch:

«No es una práctica habitual en COPE la de manipular. Y no se inventan las noticias. Ni ahí ni en la mayoría de los sitios. Lo que ha hecho Alcalá es ensuciar el periodismo. Yo no soy quién para dar ningún consejo, pero si fuese Alcalá pondría mi cargo a disposición del equipo de deportes de COPE porque le ha hecho daño. Ha hecho daño a los espectadores y oyentes que nos han hecho líderes estos años. Es muy difícil llegar a ser líderes, pero luego es muy fácil perder todo eso. Ganas la confianza y prestigio pero luego lo pierdes muy fácil. A Alcalá sólo le queda esa salida, que es dimitir. Lo siento, pero no vale todo».