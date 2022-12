Una historia de odio íntimo: la del siempre macho alfa Pablo Iglesias y la tertuliana Esther Palomera

No se pueden ni ver.

Y eso que ambos coinciden en algo, en su cambio de criterio a lo largo y ancho de su carrera.

Porque si algo identifica tanto a Esther Palomera como a Pablo Iglesias es mutar de pensamiento y hacer lo contrario de lo que venían sosteniendo por activa y por pasiva.

Si el fundador de Unidas Podemos siempre mantuvo que nunca se marcharía del barrio madrileño de Vallecas (y le faltó tiempo para pillarse un chaletazo en Galapagar), la periodista tampoco le va a la zaga a la hora de permutar sus militancias periodísticas y hasta ideológicas.

De ser una de las manos derechas de Francisco Marhuenda, en La Razón, a acabar escribiendo para un medio completamente opuesto como es el de Ignacio Escolar, eldiario.es

Y en todo este viaje mediático, Palomera también ha ido adorando a diferentes líderes políticos.

Groupie hasta la médula del socialista Eduardo Madina y, por tanto, enemiga acérrima de Pedro Sánchez, a acercarse de una manera descarada al hoy presidente del Gobierno socialcomunista.

Por lo demás, Iglesias y Palomera, repetimos, no pierden la ocasión para lanzarse mutuos ataques y reproches.

La cronología de la guerra mediático-política

Y es que aunque el paso de Esther Palomera al medio de Escolar en el último tercio del año 2019 podía significar que esta empezase a ver con buenos ojos al entonces líder indiscutible de Unidas Podemos, lo cierto es que nunca hicieron buenas migas.

El chalet de Galapagar y las elecciones en Madrid: El origen de las hostilidades arranca a finales de marzo de 2021. Tres semanas antes, el 10 de marzo de 2021, Isabel Díaz Ayuso disolvía la Asamblea de Madrid y convocaba elecciones anticipadas para el 4-M. Pablo Iglesias, en un movimiento extraño que solo él sabrá por qué hizo, decidió dejar la vicepresidencia segunda del Gobierno Sánchez y presentarse como candidato para la Puerta del Sol. Pues bien, en una tertulia en Telecinco, Esther Palomera aseguró que los madrileños le iban a hacer pagar en las urnas sus incoherencias y señalaba como factor esencial la compra del chalet de Galapagar después de rajar lo que rajó contra los políticos que viven en casoplones: «El problema no es que uno tenga más o menos dinero, sino la coherencia y la contradicciones en las que uno incurre en el discurso. Yo creo sinceramente que el declive de Pablo Iglesias empieza con la compra del chalet de Galapagar. El problema no lo tienen con los medios, sino con sus electores, que son los que les van a juzgar.»

Envenenado elogio de Iglesias a un artículo de Palomera: Enero de 2022. Castilla y León afronta las últimas semanas antes de la celebración de elecciones anticipadas. Una región que vive del sector primario vivió con especial énfasis el ataque de Alberto Garzón, ministro de Consumo, al sector ganadero. El medio de Palomera, eldiario.es, escribía un artículo en el que la idea fuerte era que el PSOE había dado un regalazo al PP durante diez días y que le había hecho parte de la campaña. Iglesias, visto el texto, empezó por elogiar a Palomera, pero acabó acusándola de contribuir a la difusión de un bulo.

La ley de ‘solo sí es sí’ desata las hostilidades: La periodista de eldiario.es no dudó en poner en solfa las fallas que se habían descubierto en la famosa ley de Irene Montero y procedió a hacer una reflexión en voz alta: «¿Está la ley del ‘solo sí es sí’ mal hecha o es que hay jueces que están interpretándola mal por culpa de un sesgo machista?» La reacción de uno de los lugartenientes de Pablo Iglesias, Pablo Echenique, fue la más propia de un niño de 4 años, cabrearse y decir que se borraba del boletín que el medio de Escolar manda diariamente a quienes se habían suscrito al mismo.

Palomera acusa a Iglesias de machista y el podemita se desata: La periodista quiso hacerse perdonar por sus ataques a la ley del ‘solo sí es sí’ saliendo a proteger a Irene Montero por la frase de Carla Toscano (VOX) sobre que el único mérito en político de la ministra de Igualdad había sido «estudiar en profundidad a Pablo Iglesias». Sin embargo, de poco le valió. Pablo Iglesias saltó como un poseso a llamarla «hipócrita» y a recordar como solo unos días antes ella le había tratado como un machista de campeonato. Y a renglón seguido, a la Cadena SER donde llegó a tenérselas tiesas con Aimar Bretos (‘Hora 25’) cuando este le pidió que no criticase a Esther Palomera. La reacción de Iglesias fue ponerse chulo con el comunicador: «No puede ser es que tu me digas aquí ‘tu aquí no criticas a un colaborador de la SER’ ¿Cómo que no? ¡Claro que sí!».