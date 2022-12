Inda carga contra la ‘omertá’ mediática ante el acoso de Podemos a Motos

La ‘omertá’ ante los ataques de Podemos a Pablo Motos.

Salvo contadas excepciones, pocos han sido los medios que han salido en defensa del showman y comunicador de ‘El Hormiguero’ (Antena 3).

Eduardo Inda, director de OkDiario, sale este 3 de diciembre de 2022 a brindarle su apoyo y, de paso, a cargar contra esos medios de comunicación que han dado la callada por respuesta frente al acoso de Irene Montero, ministra de Igualdad, y todos sus acólitos morados.

Subraya el periodista navarro en La Razón que en parte no le extraña el silencio de gran parte de la prensa porque él mismo comprobó esa callada por respuesta cuando él fue objeto de las diatribas podemitas:

Lo que ha tenido que soportar un servidor es inenarrable. El día que los norcoreanos, los sicarios cibernéticos podemitas escondidos tras decenas de miles de cuentas falsas, no me llamaban «hijo de puta», me tildaban de «cabrón», y cuando no hacían ni lo uno ni lo otro se inventaban que estoy «loco», que me meto «de todo» y que soy un «maltratador». Llegaron incluso a publicar la dirección de mi casa y una foto de mi coche gracias al chivato Lacambra.

Sus amenazas buscan, implícitamente, que alguien me dé un susto por la calle el día menos pensado. He de recordar también que el quinqui de Pablo Iglesias pidió la cárcel para mí siendo vicepresidente y que la ministra Irene Montero hizo lo propio cual cacatúa.