El soberano aviso de Carlos Dávila al Rey Felipe VI sobre los oscuros planes de Sánchez

Conoce a la perfección las aviesas intenciones del inquilino de La Moncloa.

Pedro Sánchez, que ha concedido a los golpistas y filoetarras todas sus pretensiones, ahora tiene puesto en su radar acabar institucionalmente con la Monarquía española.

Lo cuenta Carlos Dávila en su tribuna en OkDiario y sabe que el socialcomunista no suele hacer las cosas por casualidad.

De hecho, en los actos celebrados con motivo del 44 aniversario de la Constitución Española, percibió algo que le hizo ponerse en guardia:

En su lenguaje, tan torticero y tóxico como sinuoso, ese euskaldún de toda la vida que atiende por Aitor Esteban Bravo, apellidos inequívocamente del Goyerri, se sumó a los requerimientos coactivos de sus otros compañeros de viaje, los más indeseables del Congreso, para iniciar, de consuno, una campaña que no se va a detener en el solo mandato de acabar con la citada inviolabilidad del titular de la Corona, sino con esta misma Monarquía.

Lo han dejado meridianamente claro el Día de la Constitución. Mientras la pléyade antes descrita tomaba la tribuna de prensa del Parlamento para anunciar una campaña letal contra la Corona , los presuntos ‘moderados’ de esta tribu levantisca, o sea, el PNV de toda la vida, incluso el del fantasmal pacto con la Corona, «reprochaba» el mismo día 6 a su conmilitón Sánchez Castejón, al que tienen estrujado como a la teta de una vaca vieja, insisto «reprochaban» (atiendan al verbo elegido) al aún presidente del Gobierno que, contra todas sus promesas, «todavía» (atiendan al adverbio elegido) no haya emprendido el camino de la ruptura y supresión de la inviolabilidad del Rey la que inscribe el Artículo 56, apartado 3, de la vigente Constitución de 1978 .

Dávila se muestra muy crítico con quienes dan poca relevancia a estas bravatas porque, asegura, todo suma para que Sánchez y sus acólitos logren la anulación de la Corona:

Y aporta unos ejemplos claros del papel al que ha quedado reducido la Monarquía:

Aquí, en España, se puede celebrar, aunque sea de forma vergonzante y con todas las ausencias imaginables el Día de la Constitución, y que nuestro Monarca no aparezca por sitio alguno como si él no fuera, todavía, el jefe del Estado de la patria común e indivisible de todos los españoles. Ese día llegará, y va a ser pronto, que cuando Sánchez Castejón se avenga a la enésima coacción de sus cómplices y promueva la revisión institucional de la Corona, habrá quien, con gran dolor, eso sí, se exprese de tal guisa: «¡Esto no es posible!».