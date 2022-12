Alfonso Ussía sopapea al periodismo español por acobardarse ante el golpe de Estado de Pedro Sánchez

Siempre hay que leer a Alfonso Ussía.

Pero más en momentos como este en el que Pedro Sánchez está perpetrando un golpe de Estado en toda regla y el periodismo patrio, salvo honrosas excepciones, está en la Luna de Valencia.

Escribe este 11 de diciembre de 2022 un brillante artículo en El Debate donde tira de las orejas a una prensa española que no se entera de qué va la jugada del mandatario socialcomunista:

Denuncia los giros que se adoptan en los titulares para no decir claramente lo que está perpetrando a vista de todo el mundo Pedro Sánchez:

Comienza con varios ejemplos de titulares de prensa de tendencia liberal y conservadora como son el ABC o El Mundo. A ambos les corrige el enfoque y las palabras escogidas para titular la última tropelía de Sánchez:

Sobre los medios de Atresmedia, considera que solo se salva Vicente Vallés y lo atribuye más a un motivo de un pacto para que no sea todo entreguismo al sanchismo:

Tampoco salva al conglomerado italiano de Silvio Berlusconi, Cuatro y Telecinco:

Eso sí, ve un atisbo de esperanza en medios digitales como en el que él escribe y otros que siempre ha recomendado como Periodista Digital:

No entra a valorar el papel de El País por razones que no escapan a nadie:

El País no entra en el comentario por tratarse de un periódico de partido y, por ello, carente de interés. Como decía Santiago Amón, su primer crítico de arte, y expulsado por escribir con la libertad de los sabios, en lo único que no manipula El País es en su reconocimiento cotidiano de ser «el diario independiente de la mañana», o lo que es igual, el diario que se independiza diariamente de la mañana, pero no más.