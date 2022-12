¡Qué cenutrio! Jordi Évole la lía parda con un tuit sobre la final del Mundial de Catar

No le pidas peras al olmo.

Dicho de otro modo, no se le puede exigir coherencia o sentido común a Jordi Évole.

El periodista de laSexta tiene un fino olfato para defender según qué causas y según quién esté al mando de la nave.

El reportero que no tuvo empacho alguno en hacer en épocas de Mariano Rajoy reportajes sobre la pobreza energética cuando el kilowatio estaba a poco más de 50 euros, ahora tiene pereza cuando esa cifra se ha multiplicado en el mejor de los casos por cuatro (y es que ha llegado a ser hasta seis veces superior a lo que había en 2016).

Évole es el mismo que no tuvo problemas en fotografiarse con el terrorista Arnaldo Otegi y compadrear en varias entrevistas con él. O hacerle el caldo gordo al sátrapa bolivariano de Nicolás Maduro.

Pero lo que hizo en la tarde del 10 de diciembre de 2022 trapasa todas las líneas de la decencia.

Nada más acabar el partido de cuartos de final del Mundial de Catar entre Marruecos y Portugal, con victoria por 1-0 para los africanos, al periodista no se le ocurre mejor idea que sacar a paseo en Twitter su lado más gañán y cenutrio:

Las respuestas al mensaje de Évole no se hicieron esperar:

No sé si has pensado que, según lo que dices, insultar y agredir a una persona negra con nacionalidad española no sería racista en España.

Dale una vuelta.

— Yago 🇨🇺 (@yagoalons) December 10, 2022