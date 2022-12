Joaquín Leguina paraliza a Pedro Sánchez con el dato más aterrador para el PSOE

Alto y claro.

Joaquín Leguina, a quien quiera escucharle, ha hablado con contundencia sobre su expulsión del PSOE.

Pero, al mismo tiempo, es consciente de que hay asuntos de más enjundia que la mera cuestión de una disputa en el seno de Ferraz por un quítame allá un expediente.

En una entrevista en El Debate, el expresidente de la Comunidad de Madrid se lleva las manos a la cabeza ante el entreguismo del inquilino de La Moncloa a los enemigos de España:

El histórico socialista madrileño precisa que el guiño de Sánchez a los golpistas es un sinsentido y una ofensa a los españoles de bien:

Lo que no tiene sentido es cambiar el Código Penal a petición del oyente. Eso carece de sentido. Imaginemos que a estos separatistas se les ocurre dar un atraco un día. ¿Quitas también los atracos del Código Penal? Lo que han hecho es más grave que un atraco, porque han gastado el dinero de usted y mío en cosas que iban contra la unidad de España, que iban contra la Constitución y que van contra todos nosotros. Yo soy español, de nacimiento y de vocación, y me gusta serlo aunque este país nuestro naturalmente que es mejorable. Pero vamos a ver, yo me siento español y me siento ofendido por esta gente.

Irónicamente, expone que Sánchez, después de lo de la sedición y la malversación, no hubiera tenido problemas en cambiar las leyes que hicieran falta:

Hubieran cambiado la ley de tráfico. Es que yo creo que en el fondo se atreve a hacer esto porque tiene en la cabeza el pensamiento de que los españoles no tenemos memoria. Puede que haya españoles que no tengan memoria política y les dé igual. Pero habrá, digo yo, una mayoría que sí la tiene y que no va a olvidar estas salidas de tono. ¿En beneficio de quién? De un grupito de anticonstitucionalistas que quieren separar a Cataluña de España.

El expresidente de la Comunidad de Madrid tiene claro que voltear el Código Penal no le va a salir gratis a Sánchez y da un dato que siembra el pánico en las filas del PSOE:

Las encuestas últimas dan un trasvase de voto ya muy notable. De media, unos 800.000 votantes han decidido pasar ya del PSOE al PP. Y son muchos votos. Yo creo que va a perder las elecciones.

Un pacto con el PP

Leguina expone que él, de haber sido presidente del Gobierno y tener los mismos escaños que Sánchez, hubiese llegado a un pacto con el PP y no echarse en manos de los enemigos de España:

Llegar a un pacto con el PP. Si yo soy Sánchez y quiero pactar con el PP, el PP no tiene más remedio que avenirse a pactar conmigo. O bien entrar en el gobierno, cosa que no creo que el PP hubiera querido, pero sí un par de líneas programáticas y atenerse a ellas. Y naturalmente, todos en defensa de la Constitución y en contra del separatismo.

Denuncia el secuestro de la crítica en el seno del PSOE por parte de Pedro Sánchez:

Una vez que ganó las primarias, convocó un Congreso y eliminó de los estatutos todos los instrumentos intermedios de representación, como el Comité Federal, que ya no sirve para nada. No se puede discutir en el Comité Federal. Y si no hay un sitio donde plantear las posiciones individuales o colectivas, pues no hay discusión. Eso es lo que hay de momento en el Partido Socialista de Sánchez, porque es el Partido de Sánchez.

Critica abiertamente que ministras como Margarita Robles se hayan lanzado a opinar sobre su expulsión del PSOE sin tener todos los datos y encima arremetiendo contra él:

Le han preguntado por mi situación y no se ha enterado de lo que ha pasado. No se ha enterado. Se mete conmigo, pero no se ha enterado. Y la otra ministra, Pilar Alegría, tampoco se ha enterado. Y dice que estaré más a gusto fuera del PSOE. Dicen que apoyé a Ayuso pero es mentira. Ni en el pliego de cargos se cita eso. Entérese antes de hablar, hombre.

Finaliza asegurando que no le preocupa si le readmiten o no en el PSOE, pero asegura que su expulsión no tiene perdón de Dios: