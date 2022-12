Esperanza Aguirre da con la clave de la moción de censura de VOX: «Nos libraremos de algunas leyes del Gobierno»

Esperanza Aguirre intervino el pasado sábado 10 de diciembre de 2022 en el programa Los cancelados de Periodista Digital para comentar la actualidad política y los nuevos cambios del Gobierno de Sánchez con la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación.

«Sánchez quiere conseguir llegar a la República Federal, me temo que bolivariana, y para ello tiene su propio Torcuato Fernández-Miranda, para hacerlo de la ‘La Ley a la Ley’. Pero, ¿qué Ley es esa?»

La que fuera líder del PP madrileño y presidenta de la Comunidad de Madrid, además de presidenta del Senado, aprovechó para charlar con Josué Cárdenas del proyecto Pie en Pared que se presenta este lunes 12 de diciembre en Madrid. Impulsado por Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto, entre otros, «me han hecho el honor de pensar que puede ser útil en la Junta Directiva», aseguró Aguirre. Según ella el proyecto «no es sólo un think tank».

«Queremos actuar, queremos que todas aquellas doctrinas que la izquierda está patrocinando (el indigenismo, el feminismo, el catastrofismo climático..) llevarlas mediante la teoría del espejo a una doctrina totalmente contraria y hacer que llegue a la gente y tiene que ser a través de los medios, las productores, las editoriales y las redes sociales».

«Buscamos divulgar nuestras ideas y vamos a hacerlo como la izquierda pero con la teoría del espejo, lo contraponer las ideas de la izquierda occidental. La batalla cultural hay que darla. Es muy importante. Siempre he sido partidaria, siempre la he dado e Isabel Díaz Ayuso también lo hace».

Moción de censura

También en su intervención, Esperanza Aguirre, quiso hablar del proyecto de moción de censura que terminó por anunciar VOX el pasado 10 de diciembre. Su punto de vista dista del líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. Expresó así su apoyo: «Me que parece es una muy buena idea. Todos los españoles de bien sabemos que hay que censurar las tendencias autocráticas del presidente Sánchez. El proponer a una persona que pueda tener el favor de Ciudadanos, del PP, de VOX y de todo lo que no es el Gobierno Frankenstein es muy oportuno».

«Lo que ha hecho el presidente del Perú y está en la cárcel, aquí ya no sería delito, ya no hay sedición. Cada día hacen un disparates peor, y se olvida el anterior» por lo que para Aguirre «la moción de censura tiene dos cosas buenas, la primera es que mucha gente no sigue al día los informativos y muchas cosas se pierden, la invasión de las instituciones, con el asalto al CGPJ y al Constitucional, no los sigue todo el mundo pero en la moción quedarán claras». La otra cosa positiva para la exlideresa del PP el otro elemento positivo es «que no pueden aprobar más cosas» ya que «desde que se presenta la moción de censura hasta que se vota no pueden aprobar más leyes y así nos libraremos de la Ley de Bienestar Animal, por ejemplo».