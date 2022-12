Iván Espinosa de los Monteros a PD: «¡Cualquier cosa que haga la izquierda está mal!»

Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de relaciones internacionales y diputado de VOX, es uno de los políticos en activo que acudió a la presentación en Madrid el 12 de diciembre de 2022 de la asociación ‘Pie en Pared’, que nace con la intención de luchar contra la hegemonía cultural de la izquierda.

Según el político de VOX este proyecto nace con la teoría de «que la sociedad civil tiene que tener un papel importante también y que los partidos políticos deben dar respuestas a lo que ésta demanda» aunque reconoce que en nuestro país «tradicionalmente [la sociedad civil] no ha tenido mucha relevancia» algo que él confía «que con iniciativas como este eso empiece a cambiar».

Ante la pregunta de Periodista Digital de que es lo peor para él de todos los mantras que la izquierda ha instalado en la sociedad no lo tiene muy claro porque hay mucho donde elegir o, precisamente, lo tiene muy claro porque asegura que «la izquierda en general ha hecho mucho daño, es difícil donde elegir».

Para Espinosa de los Monteros «los grandes problemas en España son la izquierda y el separatismo» en clara referencia al momento actual de la política española en la que Pedro Sánchez ha claudicado ante los independentistas catalanes para reformar el Código Penal a su gusto y reducir las condenas por el delito de malversación. Este llega después de eliminar el delito de sedición. Toda una reforma jurídica ah hoc para sus amigos separatistas que, en definitiva, son los que le mantienen en el poder.

Tal y como remata Iván Espinosa de los Monteros: «Cualquier cosa que haga la izquierda está mal».

‘Pie en Pared’

La Junta Directiva de la Asociación está llena de figuras importantes de la vida política española que formaron, o forman parte de organizaciones políticas como VOX, PP o Ciudadanos.

Destaca el nombre de Esperanza Aguirre que asegura que «lo que tiene que hacer» esta asociación «es refutar a la contra todos los mantras de la izquierda». O lo que Marcos de Quinto, que fuera diputado de Ciudadanos, llama «combatir la hegemonía cultural de la izquierda». Para el también ex de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay un punto en el uno dice hasta aquí hemos llegado, si retrocedo más, ¿que me queda?». Para Girauta se trata de «un proyecto occidental, no sólo español aunque nace en plena mamarrachada antidemocrática de Sánchez» y puntualiza que Pie en Pared no busca «que la hegemonía pase a la derecha, sino a la democracia liberal» que es la que está amenazada según la asociación.