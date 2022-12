Luis Enrique confiesa su sospecha sobre el audio manipulado de Alcalá (COPE) en el Twitch de Ibai Llanos

Siempre controvertido. Pero también siempre sincero.

Cuando hay que romper una lanza a favor de Luis Enrique se hace y punto. Su destitución como seleccionador nacional estaba más que cantado después del fracaso estrepitoso en el Mundial de Catar, donde nos eliminó Marruecos.

Una situación insostenible que derivó en la contratación de Luis de la Fuente como sucesor del asturiano en el banquillo nacional. Pero, al igual que tiene un carácter muy polémico, también es muy sincero.

O por lo menos esa es la impresión que causa. El pasado lunes 12 de diciembre, Luis Enrique visitó el canal de Twitch del reconocido streamer Ibai Llanos. Hubo un momento en el que el directo lo estuvieron viendo casi 400.000 personas. Una locura.

La confesión de Luis enrique sobre el audio manipulado de Alcalá en ‘El Partidazo de COPE’

Y no es para menos pues Luis Enrique dejó algún que otro bombazo. El más impactante de todos cuando confesó su sospecha sobre un tema del que tanto se habló en su momento: la manipulación de un audio por parte de Juan Antonio Alcalá en ‘El Partidazo de COPE’, por el que luego Juanma Castaño, director del programa, tuvo que pedir disculpas.

«Yo no leo prensa pero es difícil no recibir. No me ha molestado nada en absoluto. Ahora con los defensores que tengo… El que se haya equivocado, por ejemplo, hubo una situación de manipulación de un vídeo y luego se pide perdón», comenzó diciendo.

«La situación es: ¿Piden perdón porque lo siente o piden perdón porque los han pillado? Si han pedido perdón porque de verdad lo siente, fantástico, todos nos equivocamos. Pero, ¿es porque les han pillado? Yo claramente creo que es la segunda, los han pillado y por eso piden perdón, entonces no hay nada que perdonar», sentenció Luis Enrique.

Su adiós de la Selección

Luis Enrique confesó cómo se ejecutó su adiós del banquillo español. Según sus palabras, lo tuvo bastante fácil:

«Había firmado un contrato de cuatro años. Tras el Europeo (2021) me dijeron de renovar y les dije que no, que mejor hablar tras el Mundial. Tiene más sentido esto que lo otro. En mi caso no hay indemnización. Me comunican que no habrá oferta. Se acaba el contrato. Satisfecho con lo que he hecho».

Luis Enrique admite haberse equivocando haciendo la lista de convocados

Además de lo del audio, Luis Enrique también confesó a Ibai que cree que se equivocó haciendo la lista de convocados, donde, según su criterio a posteriori, un futbolista no debería haber viajado a Catar:

«De la lista haría un cambio, hay uno al que no llevaría, llevaría 25 y quitaría a uno y metería a otro. A uno, fuera», apuntó antes de añadir que «igual hubiéramos quedado eliminados igual, pero hay uno que me hubiera gustado traer y otro que lo que vi no me gustó… Es buena persona pero…», dijo.

Claramente, el exseleccionador no dio el nombre del que hubiese quitado de la lista para no dejarle en mal lugar. Aún así, a Ibai le confesó que le daría ese nombre fuera de las cámaras. Toda una incógnita…

Analizó a Luis de la Fuente

También tuvo unas bonitas palabras para su sucesor en el cargo como entrenador de la selección:

«Le mando un gran abrazo. Muy majo, preparado, se merece todo lo bueno que le pase, un fenómeno. Por supuesto que confío, me parece muy pobre que gente vaya en contra por las personas. Ojalá Luis sea capaz de poner la segunda estrella a esa camiseta. Ahora va a poder jugar una Final Four de la Nations League, seguro que me lo agradece».

Su futuro pasa por un club, con el Atleti en el aire

Luis Enrique, en la charla, habló también sobre su futuro en el banquillo. Los rumores le sitúan en el Atlético de Madrid al ser el principal candidato a ocupar el puesto del Cholo Simeone en caso de que este abandone la disciplina rojiblanca: