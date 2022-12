Daniel Lacalle avisa de las graves consecuencias económicas y jurídicas que dejará el Gobierno Sánchez

Cristalino y contundente.

El economista Daniel Lacalle, entrevistado en ‘La Segunda Dosis’ el programa de Periodista Digital, asevera que la herencia que va a dejar Pedro Sánchez a los españoles va a ser más que perniciosa.

El economista aclara que hay que defender la libertad y luchar contra este avance constante. Hay que ser críticos y respetuosos, ese es el fundamento de la libertad.

Asegura, además, que una sociedad civil, tiene no solo el derecho, sino la obligación de responder ante lo que es un asalto a las instituciones, una tras otra:

Hay que defender la libertad sin paliativos, hay que defender la libertad sin el más mínimo ‘bueno, es que’, hay que dejar ya de creer en la idea de que todo lo que está ocurriendo no va a tener consecuencias. Es simplemente que hay que darse cuenta de la gravedad de la situación. El asalto a las instituciones es absolutamente no solo inconstitucional, sino completamente devastador para nosotros, para nuestra economía, para nuestro bienestar y para nuestra seguridad jurídica. Y eso es lo que todo el mundo ve.

Se muestra muy crítico con ese pensamiento que prefiere las atrocidades del socialcomunismo porque así se impide que la derecha vuelva al poder. Aclara que, por suerte, España tiene una Constitución y unas instituciones que son garantes, todavía, de que en España se cumpla le ley:

Aquí el error de todo es que mucha gente piensa que sí, que lo están haciendo y que es verdad que es horroroso, pero es que si no vendría la derechona. Pero, vamos a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como si no hubiera un engranaje de partidos políticos y de personas defensoras de la Constitución y de las instituciones. Pueden hacer muchísimo para defender esas instituciones independientes que han sido la garantía de que España no haya caído en lo que es Argentina hoy.