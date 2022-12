Un diputado del PP valenciano despeja la X de la socialista ‘trama Azud’

La X sigue estando de moda en el PSOE.

Y no precisamente por asuntos claros, sino más bien por todo lo contrario.

Si en los años 90 del siglo pasado se señaló a Felipe González como esa incógnita que se ocultaba detrás de la llamada ‘guerra sucia’ de los GAL, ahora, en plenos estertores de 2022, la equis vuelve a saltar al primer plano de la actualidad.

Y todo para poner todos los focos sobre la persona del socialista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, a cuenta de la corrupta ‘trama Azud‘.

Miguel Barrachina, diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas, tiene más que claro que la X en el ‘caso Azud’ no puede ser otra que la equis del nombre del presidente autonómico, Ximo Puig (PSOE).

Según cuenta en una entrevista a Libertad Digital:

Solo puedo haber un número uno, un jefe, que es el propio Ximo Puig. Cuando al corruptor Cataluña le pillan sobres de dinero en su domicilio y las anotaciones manuscritas con el nombre de Ximo y con los porcentajes que, ríete tú del separatismo catalán y del 3%, aquí eran del 6,29%, era él el que decía ‘el contacto es Manolo Mata , que es el número dos. Ya he hablado con el jefe’.

Insiste Barrachina en un hecho fundamental:

Oiga, si el contacto es el número dos y si por encima del número dos solo hay un número uno, pues claro y en botella, ¿no? Y esto no es cosa del PP, es la juez del número 13, es la UCO y la Guardia Civil que incauta a los manuscritos, y es la Fiscalía Anticorrupción , que habla de la relación de confianza entre el corruptor y el actual PSOE.

Tiene claro que el presidente socialista de la Comunidad Valenciana debe dejar ya de escurrir el bulto, dar explicaciones y pedir perdón por este escandalazo:

En fin, Ximo Puig es el secretario general desde hace mucho tiempo. Por tanto, puede forzarlo mucho, pero esto no es una campaña política, esto es una juez, la Fiscalía Anticorrupción, la UCO y la Guardia Civil. Y lo que dicen es que este señor, el que tenía el dinero en su habitación, seguía realmente al frente de las finanzas del PSOE de Ximo Puig. Y, por tanto, el señor Puig debe pedir perdón, dar explicaciones y dejar de escurrir el bulto. No se pueden pedir explicaciones para todos los demás y luego no darlas.