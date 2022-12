Vean el viral alegato de este policía desmontando el circo de Irene Montero y su ‘banda de la tarta’

Brutal.

Sencillamente un vídeo que no debe caer en olvido.

Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI, desmonta en un abrir y cerrar de ojos el circo que Irene Montero y su ‘banda de la tarta’ han levantado para vivir del cuento.

Este agente tiene claro que la ministra de Igualdad y su grupo de acólitas solo están pendientes de poner la mano para incrementar año tras año el presupuesto que les corresponde a su departamento.

Sin embargo, y aquí viene lo grave, el asunto más trascendental, asegura que la atención y la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género les trae sin cuidado.

Para Vázquez, lo único que hacen estas podemitas es montar el show de las ofendiditas cuando, por ejemplo, Carla Toscano (VOX) hizo un fiel retrato de los ‘méritos’ de Irene Montero cuando, curiosamente, años atrás fue Pablo Iglesias, su pareja, la que dijo lo mismo sobre Ana Botella, la esposa de José María Aznar, y nadie pareció indignarse por las palabras del ‘macho alfa’.

Apunta como dato inicial que tiene fundadas sospechas de que el ministerio de Irene Montero ha convertido el drama de la violencia contra las mujeres en un negociete:

Si tú conviertes un drama en un negocio, estás invitando a que se expanda y se perpetúe. Hay gente que vive de esto y no quiere que esto acabe. Así que todas las políticas ya van destinadas a controlar o a sostener los problemas para mantener los presupuestos. Tú no puedes convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que tratarlo como tal. Un drama no puede tener una solución buena.

Por eso todos los tuits de la ministra de Igualdad acaban con futuribles: «No pararemos hasta…». ¿Qué es no pararemos hasta…? Sabe de sobra que va a haber asesinatos siempre, desde que la Humanidad es Humanidad, porque siempre hay personas malvadas. Tú no vas a acabar con esto. Es mentira. No pararemos hasta… es la invitación a seguir recibiendo presupuesto.

Ojalá no, pero si dentro de 20 años pudiéramos reunirnos otra vez todos aquí y siguieran los mismos gobernantes que tenemos ahora, los tuits de Irene Montero serían los mismos. Así no se protege a las mujeres. ¿Qué sentido tiene hacernos creer que todos los asesinatos y homicidios, cuando la víctima es pareja o expareja, tiene como base el machismo? Hay decenas de razones por las que un ser humano puede matar a otro ser humano. ¿Por qué se nos ha prohibido estudiar el resto de razones desde una perspectiva criminológica que es como ayudaríamos de verdad a las mujeres?