Alfonso Ussía se pitorrea a más no poder de la reconciliación de Tamará Falcó e Íñigo Onieva

Tiene retranca para frenar un mercancías y todos los trenes de la Renfe que sean menester.

Alfonso Ussía debe estar como un niño con zapatos nuevos con todas las noticias que están saliendo del entorno de la familia de Isabel Preysler.

Este 5 de enero de 2022 en El Debate se mofa de manera imperial de la vuelta a los amoríos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva:

Dice con mucha retranca que ni noticia en exclusiva ni gaitas:

Prosigue con el cachondeo al relacionar la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa con la vuelta de Tamara con su exnovio:

Y para compensar la pena de la ruptura de su madre con el escritor, ella, sin percibir ni un euro en concepto de exclusiva, ha perdonado a su novio y le ha regalado la oportunidad de una sincera y profunda reconciliación. Pocas veces, en los últimos años, me he sentido más feliz. La densa tristeza de un final, alegrada de golpe con la luminosa alegría de una segunda oportunidad. Ya sé que lo repito con frecuencia, pero me pinchan y no sangro. Ella me cae muy simpática. Y de tonta, nada. Fui muy amigo de su padre, víctima de la primera y desconcertante andanada del covid, el puto virus chino, que caray con los chinos. No tengo amigos chinos, y si me apuran, no conozco a chino alguno. A su madre le dicen ‘La China’, pero se me antoja abrumadoramente injusto. Es filipina, y los filipinos son muy suyos, pero también muy nuestros.