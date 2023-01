Las ‘prioridades’ de Sánchez: encarga 400 trajes para sus escoltas mientras la Guardia Civil debe esperar 3 años por unos zapatos

Podría ser perfectamente una inocentada propia de un 28 de diciembre.

Pero no.

Estamos a 8 de enero de 2023 y la realidad es que el Gobierno Sánchez persiste en hacerle la vida imposible a la Guardia Civil.

Los agentes del Instituto Armado se las tienen que ver y desear para poder renovar su vestuario, especialmente en lo que se refiere al calzado.

Requisitos y condiciones de toda clase para demorar la renovación de esa necesaria parte de su vestimenta.

Sin embargo, cuando se trata de poner guapos a los escoltas, a Pedro Sánchez no le duelen prendas, nunca mejor dicho, para equipar a su equipo de seguridad de los mejores trajes.

La situación ha llegado a tal punto de surrealismo que mientras los miembros de la Benemérita deben aguardar un plazo medio de tres años para poder disponer de unos zapatos nuevos, Sánchez ordena casi por la vía de urgencia 400 trajes para sus escoltas.

Tal y como recoge OkDiario, el presidente del Gobierno socialcomunista ya tiene encargado ese cambio de vestimenta para su gente de seguridad que a lo largo de los próximos meses irán viendo como les llegan los nuevos trajes.

En cambio, por lo que se refiere a los cerca de 80.000 efectivos de la Benemérita, todo es luchar contra una maraña de requisitos más propios del medievo.

¡Y ojo, que no solo son los zapatos! También los calcetines térmicos van por un conducto similar a la hora de que el Ministerio del Interior dé su aprobación a la adquisición de los mismos.

De tal suerte que la nueva remesa puede llegar para abril o mayo de 2023, cuando ya no sea necesaria por mor de las temperaturas más agradables.

Y es que la licitación se abrió el 28 de diciembre de 2022, las ofertas se presentarán hasta el 31 de enero de 2023, la apertura de los sobres será el 14 de febrero de 2023 donde se dará a conocer la empresa ganadora.

Con esa ‘agilidad’, insistimos, ya los calcetines de marras servirán para el invierno de 2023-2024.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil, la AUGC, denuncia esta situación a la que les ha abocado el Gobierno Sánchez y detalla que cualquier aspecto relacionado con el vestuario de los funcionarios del cuerpo es susceptible de polémica.

Sin ir más lejos, los propios polares que usan algunos agentes no están autorizados, pero no les queda a estos otra alternativa ante la carencia de los mismos:

No están autorizados los polares con la rotulación oficial que están adquiriendo los agentes a título particular. Muchos agentes llevan más de dos años esperando un vestuario oficial y adecuado a las bajas temperaturas del invierno, va la salud en ello, pero no parece que vaya a producirse el tan necesario reparto de prendas.