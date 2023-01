La antológica frase de José Luis Martínez-Almeida sobre la falta de escrúpulos de Sánchez

Es uno de los baluartes del Partido Popular.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, no solo está pendiente de su parcela, la política municipal.

Sigue y se muestra sumamente preocupado por la deriva a la que Pedro Sánchez está llevando a España.

Así lo denuncia en la entrevista que concede este 15 de enero de 2023 al digital OkDiario.

Sobre los acuerdos a los que el presidente socialcomunista ha llegado con los filoetarras de EH Bildu y los golpistas de ERC, el regidor capitalino cree que se han traspasado demasiadas líneas rojas y que se ha llevado la vida política a la más absoluta degradación:

Martínez-Almeida considera que Pedro Sánchez está dispuesto a quebrantar cualquier principio con tal de seguir en el machito:

No conoce ningún tipo de límite. A nosotros nos han querido vender una imagen casi homérica. Nos dicen que se caracteriza por su tenacidad, su capacidad de trabajo, su resistencia, sus convicciones. Pedro Sánchez sólo se caracteriza por una cosa: no conoce ningún límite y no tiene ningún escrúpulo. Entonces, no reconoce ninguna regla.