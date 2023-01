Periodista Digital y Alfonso Rojo premian a Isabel Díaz Ayuso como ‘personaje del año’

Periodista Digital es editorialmente independiente, lo que significa que establecemos nuestra propia agenda.

Ese es uno de los mantras de Alfonso Rojo, director del medio, que este lunes 16 de enero de 2022 celebró sus premios anuales de turismo (Travellers Awards).

«Nuestro lema, si tuviéramos uno, es ‘influir en quienes influyen’. Eso y llevar algo de alivio al débil y cierta intranquilidad al poderoso, esté en La Moncloa, en el Ibex 35 o en el Vaticano. Nuestro periodismo no tiene sesgos comerciales y no está influenciado por propietarios multimillonarios, gobiernos censores o anunciantes caprichosos. Nos cuesta y en ocasiones pasamos apuros, pero nadie edita a nuestro editor, que soy yo. Nadie dirige nuestra opinión. Somos libres y nadie nos condiciona. Esto es importante, ya que nos permite dar voz a los menos escuchados, obviar lo que se considera políticamente correcto, decir lo que nos da la gana, desafiar a los mandamases y exigir cuentas a quienes viven de nuestros impuestos o se creen con derecho a mangonear nuestras vidas».

Insistió Rojo con el resto de su discurso de presentación:

«Es lo que nos hace diferentes a tantos otros en los medios de comunicación. Justo antes de empezar, he estado haciendo un somero repaso y me sale que la plantilla de Periodista Digital somos en estos momentos 33 personas, sumando redactores, técnicos, administrativos y expertos. Y de todo origen, condición, inclinación o tendencia. Nacidos en España y fuera. Y todos, aunque parezca un milagro, cobran a final de mes».

«Ese equipo es el que impulsa la web PeriodistaDigital.com, que es la piedra angular de todo el proyecto y alimenta nuestros canales de televisión –La Segunda Dosis, La Retaguardia, Los Cancelados, La Burbuja, RetroLife, Cautivos del Mal– que tienen ya medio millón de suscriptores.

Y dentro de todo esto hay un rincón muy especial, que se llama Travellers, que dirige e impulsa Paul Monzón, y que esta dedicado al viaje, al turismo, a los sueños y a la libertad.

Todos los años, por estas fechas, justo antes de FITUR, Travellers premia a aquellos y aquello que nos parece más relevante de la temporada.

Este año son 9 los homenajeados.

No están aquí, por supuesto, todos los que merecen un premio, pero les aseguro que todos los premiados lo merecen.

Como escribió el poeta Omar Khayam: “La vida es un viaje y quien viajar vive dos veces”.

Así que…»¡a viajar que el mundo se acaba!»

El premio más especial de la velada lo otorga Periodista Digital a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de la región. Le hace entrega el propio Alfonso Rojo:

«He leído esta mañana unas palabras de Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que me parecen reseñables: ‘Me gustaría que me recordarán como la que planta cara a los desmanes liberticidas de Sánchez’.

Pues sí, muchos vamos a recordar siempre a Ayuso por su denonada batalla en favor de la libertad, pero no sólo por eso.

También por la forma que tiene de decir las cosas, por su ausencia de complejos y por su valor en los momentos críticos.

Cuando quieren acabar contigo, puedes hundirte o hacerte aún más fuerte. Isabel Díaz Ayuso pertenece a ese segundo grupo de personas, las que se crecen cuando parece que todo está en su contra».