El soberbio y descacharrante retrato que Alfonso Ussía hace de Alberto Garzón

Le ha dejado hecho fosfatina.

Alfonso Ussía machaca sin piedad al responsable de Consumo, Alberto Garzón, por su congénita vagancia.

En su artículo en El Debate rememora que el ministro ocupa esa condición por mor de la exigencia de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para que el de la hoz y el martillo ocupase un sillón gubernamental a cambio de respaldar la investudura del socialista:

Recuerda que el ministro podemita lleva casi un año rascándose la barriga:

Agradece que no se haya metido a regular los altos precios de los productos básicos y así, por tanto, evitar una catástrofe económica a los bolsillos más frágiles:

Parece raro que el ministro de Consumo no haya adoptado medida alguna para abaratar –por ejemplo–, la cesta de la compra, cuyo precio se ha disparado. Pero al mismo tiempo se me antoja estupendo que no haya adoptado medida alguna para impedir el aumento brutal del precio de los productos básicos. De haberlo intentado, los alimentos habrían experimentado una subida de precios mucho más acusada.