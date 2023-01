Rosa Díez va a por todas: «Hay que salir a la calle a parar el golpe que tiene epicentro en La Moncloa»

Rosa Díez ha hecho un llamamiento este miércoles, 18 de enero de 2023, desde ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital, a todos los españoles de bien a acudir masivamente el próximo sábado, 21 de enero a las 12 del mediodía, a la madrileña Plaza de Cibeles para gritar a Pedro Sánchez, a su gobierno socialcomunista y a sus aliados golpistas y proetarras que ya basta.

En una conversación con Eurico Campano, la cofundadora de UPyD detalla que la protesta es convocada por un grupo amplísimo de asociaciones de la sociedad civil y que se viene fraguando desde inicios de diciembre ante la cantidad de decisiones preocupantes que ha tomado el Gobierno de Sánchez pero la gota que derramó el vaso ha sido la reforma del Código Penal.

«La devaluación de las instituciones, la parasitación de todas ellas, desde la Fiscalía General del Estado hasta el Tribunal Constitucional, las reformas al Código Penal que se hacen al dictado de los delincuentes a los que van a favorecer: la eliminación del delito de sedición, el abaratamiento del latrocinio del dinero público por parte de los representantes de los partidos políticos. Sánchez ha decidido que cuando se roba el dinero público para pagar las campañas electorales no es delito».

Señala que todas las decisiones que está tomando el Gobierno PSOE-Podemos devalúan el sistema democrático, las instituciones, pone en riesgo la convivencia entre los españoles y por lo tanto, merece una respuesta ciudadana. Recuerda que en estos momentos hay violadores, abusadores y pederastas beneficiándose por la chapuza legal del ‘Sí es sí’ y el Gobierno en lugar de enmendar su error, ataca a los jueces.

Recuerda que en 2017, «miles de españoles salimos a la calle en Barcelona a parar el golpe que entonces estaba en Cataluña. Hoy tenemos que salir a la calle a parar el golpe que tiene epicentro en La Moncloa».

Díez también llama a hacer énfasis en lo que nos une por lo que es una convocatoria amplia a los ciudadanos sin importar sus preferencias políticas ni sus posturas en determinadas cuestiones. «Lo que nos diferencia no nos divide, lo importante es lo que nos une. La Constitución y el espíritu democrático».

Considera que el Gobierno teme a la disidencia y por ello, explica las artimañas empleadas por el Ejecutivo central para evitar que se produzca la protesta. Recuerda que hasta en dos ocasiones rechazaron que se pudiese realizar en plaza Colón.

«Los ciudadanos tenemos derechos pero también tenemos deberes. Y defender nuestras instituciones y nuestra democracia, también es un deber de cada uno de nosotros. Tenemos que estar a la ofensiva, salir contra quienes nos están robando los derechos democráticos y constitucionales. Esto no va de derechas o izquierdas. Esto va de derechos de ciudadanía, de valores constitucionales que nos roba Sánchez y su Gobierno permanentemente».

«Que vaya el que quiera»

Respecto a la presencia o no de dirigentes políticos destaca que no importa si acuden o no porque es una manifestación «autónoma» y «ciudadana».

«Que vayan los que quieran. Y todos los que vayan, serán bienvenidos. Nadie va a preguntarle al de al lado ‘oye, y tu a quién votas’. Las asociaciones que hemos convocado lo hicimos autonomamente, no pedimos permiso a nadie».

Confiesa que a la protesta acudirán incluso votantes socialistas que están molestos con el rumbo tomado por Sánchez y el PSOE: