Fernando Ramallo sobre Eduardo Casanova: «Hace declaraciones de una persona muy dolida con la vida»

Eduardo Casanova cada que habla sube el pan. Su segunda película como cineasta, La piedad, no ha funcionado en taquilla como se esperaba. Ni siquiera gracias a la polémica generada por las entrevistas del actor y cineasta para promociona su obra. En la cadena Ser aseguró que él no veía cine español para no «contaminarse» y que sólo había visto una cinta en todo 2022.

Fernando Ramallo, uno de los actores más recordados del cine juvenil de los 90, protagonista de filmes como La buena vida, Krámpak o Carrerteras secundarias, visitó el 20 de enero de 2023 el progra Retrolife de Alfon Arranz en Periodista digital y no evitó pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de su compañero de profesión.

«Es el enfant terrible del cine español, es un poco prisionero de sus declaraciones. Me interesa su estética, porque es una persona muy extrema, pero sus declaraciones fueron completamente desafortunadas. Hace un flaco favor a la industria del cine. El cine es una labor de equipo, cincuenta o sesenta personas se juntan para hacer una película. Decir yo no veo cine español y que sólo ve películas de amigos, no nos ayuda. No va bien por ahí, pero él funciona a través de las polémicas, es márketing. No sé que vida ha tenido Eduardo Casanova pero son declariones de una persona muy afligida y dolida con la vida».

Ramallo en su entrevista también reflexionó sobre la politización de la que algunos sectores acusan en ocasiones al conjunto de la industria del cine epañol, haciendo una enmienda a la totalidad.

«En muchas galas de los Goya se han manifestado políticamente. Individualmente, que cada uno haga lo que quiera. Antes sí me manifestaba en redes sociales, pero cuando empecé a producir mis obras de teatro ví que venía a verme gente de todo tipo y eso es lo que quiero», aseguró.

También Ramallo comentó en el programa la parte menos atractiva de la profesión de actor. «Algunos directos se me acercaban en los estrenos y me decían ‘¿por qué no trabajas más?’, pues porque tú no me llamas. […] El cine español está muy cerrado. Hay grupos. Los directores de cásting antes iban al teatro o al cine y miraban actores. Ahora, han entrado las plataformas y escogen un reparto. […] Es un círculo vicioso, si no haces cosas, no te invitan a los estrenos y si no vas a los estrenos no te ven. […] Vale más ahora mismo un instagramer que tenga muchos seguidores», añade.