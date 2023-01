Un joven del PP etiqueta al periodista-activista Antonio Maestre como ‘la putita de Sánchez’

A Antonio Maestre fue por la lana y acabó brutalmente trasquilado.

El tertuliano de izquierdas salió vapuleado después de que atacó a Ignacio Dancausa, el presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid que apoyó el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como ‘alumna ilustre’ de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

En sus redes sociales, Dancausa defendió: “Después de ir unas horitas a defender la libertad de expresión, hemos vuelto a lo que se viene a la universidad, a clase. Donde por cierto no hemos visto a ninguno de los ninis que se pasan la vida haciendo pancartas y chuminadas”.

El ‘zasca’ a las hordas de izquierda y extrema izquierda que fueron movilizados desde el PSOE y Unidas Podemos para sabotear el acto de la presidenta de la Comunidad de Madrid no gustó nada a Maestre, quien buscó ridiculizarle:

“Ignacio Dancausa sería otro ejemplo a premiar por la universidad. Es otro magnífico ejemplo de lo poco que importa el conocimiento en la universidad y lo mucho que importan las relaciones, el capital social y la nula capacidad crítica para hacer carrera”.

Una osadía que no gustó nada a Endika Fernández, miembro del PP vasco, quien empezó burlándose del tertuliano de izquierdas, recordándole una de las páginas más oscuras de su trayectoria: “Bueno, yo el 99% del tiempo que paso en la universidad es para ir a clase, no fumar porros y creerme revolucionario, no sé si los tuyos pueden decir lo mismo, Sr. Lacambra”.

Además, aprovechó para sacudirle con fuerza: “Antonio, pásate mañana por la Moncloa a por unas nuevas rodilleras, una bolsa de cacahuetes y la subvención de turno. Así podrás seguir diciendo sandeces en La Secta en nombre de la clase trabajadora”.

A lo que agregó: “Ni una lección de este parásito, de esta putita del poder”.

A pesar de que el ‘popular’ eliminaría posteriormente el tuit, Maestre lo reciclaba con una captura de pantalla: “Ay, Endika Fernández, que se te ha borrao. ¿Se te acabó la valentía?”, preguntó con ironía.

Sin embargo, el miembro del PP Vasco le volvía a meter un nuevo revolcón: “Las formas no han sido las correctas, pero nada de lo que haya escrito es mentira. Es muy fácil dar lecciones de valentía cuando vives del dinero público. Mucha suerte, ‘periodista’”.

El nuevo varapalo enfadó al tertuliano, que empezó con sus amenazas de denunciarle por haberle dejado en ridículo en las redes sociales.

“Ni un solo euro de lo que gano es dinero público. Así que cuida lo que dices a ver si vas a tener encima que ir a un juzgado a probar lo que dices”, indicó Maestre.