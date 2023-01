Carlos Bardem, vapuleado en redes por llamar «imbéciles» a los que arremeten contra Pedro Almodóvar

La izquierda caviar del cine aún está lamiéndose las heridas.

Miembros del antiguo clan de zejateros como lo son Pedro Almodóvar y Carlos Bardem han tenido un duro fin de semana y un comienzo aún peor después de que el cineasta manchego cargase contra la sanidad privada

El oscarizado director arremetía contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para hacer gala de su defensa de la sanidad pública, a pesar de que en el mismo discurso reconoció haber usado los servicios de la medicina privada.

A Almodóvar le cayeron palos a diestro y siniestro porque, aunque confesó haber ido a centros médicos de pago, las redes se llenaron de fotos del director entrando y saliendo de hospitales que no están al alcance de todos los bolsillos.

Bardem, hermano de Javier, el más conocido del clan, saltó como un poseso para posicionarse del lado del cineasta de La Mancha.

Y, claro está, la defensa que hizo acabó un KO por aplastamiento por parte de los internautas:

Yo defiendo la Sanidad Pública y la Privada. Eso sí, no me puedo pagar la privada.

Ni una cosa ni la otra. En primer lugar, pq solo se ataca Madrid, cuando es una de las que mejor funciona. En segundo lugar pq, el seguimiento de la huelga no llega al 3% y, en tercer lugar, pq lo suyo es sectarismo y hacer daño al que no tiene seguro privado, como ustedes.

1. La sanidad pública no es gratuita

2. No es incompatible utilizar la privada y defender la pública

3. SÍ es incompatible defender aquello que se financia con impuestos que tú NO pagas

— Sevilla City (@city_sevilla) January 29, 2023