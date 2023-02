La tronchante recreación que hace Alfonso Ussía de la cumbre del ridículo marroquí de Pedro Sánchez

Magistral.

Alfonso Ussía recrea de una manera desopilante lo que fue la cumbre entre España y Marruecos y el tremebundo ridículo protagonizado por Pedro Sánchez y su cohorte ministerial, especialmente el titular de Exteriores, José Manuel Albares.

En su artículo de El Debate de este 3 de febrero de 2023 fabula con el diálogo que mantuvieron el presidente del Gobierno socialcomunista y su responsable diplomático con el monarca Mohamed VI y el homólogo marroquí de Asuntos Exteriores.

Ussía se imagina la manera en la que el rey alauí le dio largas al inquilino de La Moncloa:

–Tenemos que vernos.

–Cuando quieras, Sánchez.

–¿Te viene bien hoy?

–Hoy no puedo. Tengo que visitar a mi tía Fátima en Casablanca. Está muy mayor.

–¿Y mañana a primera hora?

–Imposible, Sánchez. He citado a mi peluquero en Palacio.

–¿Por la tarde?…

–Es el cumple de mi sobrino Hassán.

–Pues si no te parece mal, el viernes

–El viernes me voy de «finde» a París. En otra ocasión, Sánchez.

–Sí, Mohamed, porque tenemos que vernos.

–¡Cuando quieras!

Más tronchante fue aún el supuesto diálogo que mantuvieron los dos máximos responsables de la diplomacia de cada una de las dos naciones:

–Lo del retrato del Rey Mohamed ha sido un detallazo.

–Ya sabes lo que el Rey os quiere y respeta. ¿Has traído el dinero?

–Claro. Unos mil millones de euros.

–Es poco para que os reciba Su Majestad.

–Pero también traemos proyectos y ofertas.

–Me parece bien, pero…

–Y una petición. Que nos devolváis los móviles del presidente, de su esposa y de la ministra de Defensa.

–Por nuestra parte no hay inconveniente. Ya hemos hecho varias copias de sus conversaciones privadas.

Ussía también se refiere a la famosa información sensible hallada supuestamente en el móvil de Pedro Sánchez y la manera en la que Marruecos está aprovechando la tesitura para chantajearle:

–Dos mil millones.

–Sube, sube, Albares.

–El problema es que los premios Feroz nos han costado un congo.

–Eso es cosa vuestra, Albares. Si queréis recuperar los móviles con las cosas de Begoña, tres mil millones.

–Eso lo tiene que negociar mi presidente con tu Rey.

–Por eso han quedado en verse en el futuro.

–¿Cuándo?

–No hay fechas. En unos meses. Yo que tú, prepararía cuatro mil millones, por si acaso. Y tu promesa de que la prensa española y las radios y televisiones omitan la nacionalidad de los violadores cuando son marroquíes.

–Eso lo tenemos perfectamente controlado.

–En tal caso, os podéis volver cuando os plazca. Sin el Rey Mohamed, esta cumbre no sirve para nada.

–Mi presidente se ha sentido muy bien tratado por teléfono.

–Mi Rey ha estado muy cariñoso con él. Siente por Sánchez mucho respeto.

La conversación sigue y de los mil millones iniciales, se acaba con una cifra superior y Albares haciendo de perfecto felpudo, dispuesto a lo que sea con tal de no incomodar al socio marroquí:

–Pues siguiendo tu sugerencia, nos volvemos a España. Ministro.

–Estaremos en contacto. Reserva cinco mil millones.

–A ver si podemos… Creo que sí.

–Buen viaje, Albares.

–Gracias y, sobre todo, jamás olvidaremos vuestras muestras de cariño.

– Por Alá, es lo menos que…

–De verdad, nos sentimos agradecidísimos.

–No os acompaño al aeropuerto porque tengo golf. Pero os despedirá alguien importante.

–No tengo palabras.

–Si son seis mil, mejor, Albares.

–Vale, vale, vale.