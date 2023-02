Ángel Expósito: “De ellas, lecciones feministas, ni una”

‘Mi abuela sí que era feminista’.

Es es el título del último libro escrito por Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ (COPE), y en la que relata 12 historias sobre el valor, el coraje, la entrega, la vocación, la lucha y la fe de mujeres ejemplares que han peleado por sus familias, por sus hijos y por la sociedad en general, y que dan lecciones de superación sin demagogias ni populismos.

12 historias. 12 mujeres. 12 heroínas casi anónimas que nos muestran el verdadero feminismo y no el de postureo.

‘Mi abuela sí que era feminista’ reivindica a todas aquellas mujeres, como nuestras abuelas y nuestras madres, empoderadas, pero por ellas mismas.

Es un libro que desmonta el cinismo del feminismo politizado, que le da su lugar a esas madres y abuelas que fueron las auténticas protagonistas del cambio social en España y lograron la auténtica libertad.

Es una obra que desmonta los falsos discursos feministas diseñados para ocupar un minuto de gloria en un telediario o en un eslogan a golpe de tuit.

Expósito recalca en la entrevista que él no es experto en el feminismo actual, el que promulgan las Irene Montero y compañía:

No soy experto en el feminismo actual porque todo lo que sea demagogia y postureo casi casi que me repele. No voy a teorizar sobre el feminismo actual, doctores tiene la Iglesia. Lecciones de feminismo de alguien a quien han hecho ministra por ser quien es en el partido o en su casa, las justas. Lecciones de feminismo de alguien que ha llegado con todo hecho y que a base de demagogia llena todos los días los informativos es que no me lo creo. Las que copan los telediarios no me parecen feministas, no se lo han currado por sí mismas».

Si yo hago un libro pensando en mi abuela sobre mujeres increíbles, lo siento mucho por decir nombres concretos, pero, ¿yo hubiera traído aquí a las actuales ministras de la parte de Unidas Podemos? Lo siento mucho, pero no me sale.