La amenazante pataleta de Gabriel Rufián contra Josué Cárdenas (Periodista Digital) por dejar como la chata al de ERC

Está escocido.

El diputado independentista Gabriel Rufián está que rabia con el periodista Josué Cárdenas (Periodista Digital) después de que este hiciese una encendida defensa del periodista Javier García Isac, al que el de ERC trató de trolear en la sala de prensa del Congreso de los Diputados.

Y como bufón que es, al parlamentario no se le ocurrió mejor idea que refugiarse en sus redes sociales para quejarse, una vez más, de que se acredite en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo a determinados periodistas.

Pero, en el fondo, lo grave es el señalamiento que políticos como Rufián hacen de todos aquellos que no están en su línea:

Periodista con acreditación en el Congreso. Me niego a normalizar esto. pic.twitter.com/9DcfwUjruI — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 22, 2023

Josué Cárdenas dejó claro que él salió en defensa de Javier García Isac de la misma manera en la que saldría de cualquier otra persona que fuese acosada o amenazada.

Y es que en modo alguno, recordó Cárdenas, no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia que un diputado, desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados, intente humillar a un periodista recurriendo o utilizando un defecto físico como es el no tener paladar.

Así fue el bochornoso episodio protagonizado por Rufián

Recordemos que el 15 de febrero de 2023 el presentador de La Burbuja de Periodista Digital, Josué Cardenas, sacudía al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián por intentar humillar al periodista Javier García Isaac por su pronunciación.

En la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Rufián respondió con un grosero «no he entendido nada de lo que me ha dicho» a la pregunta que le hacía Isac, que cuenta con una discapacidad para pronunciar al no tener paladar.

El periodista le preguntaba sobre la doble vara de medir de la izquierda al pedir la expulsión de determinados medios de la sala de prensa del Congreso mientras entrevistaba a un ‘youtuber’ que dijo que «había que matar a VOX». El independentista -que aseguraba que solo iba a estar en Madrid durante 18 meses, pero que no se va ni con agua caliente- en lugar de responder, prefirió intentar ridiculizarlo. Por si fuera poco, aseguró que «le da pena que estén en la rueda de prensa» los medios críticos.

Ante esto, Cárdenas consideró que el representante catalán se retrató a sí mismo como un matón: «Rufián. El nombre nunca le ha venido tan bien a alguien. Eres lo peor. Hoy te has burlado de un periodista. Te has hecho el gracioso ante tu público porque tu en casa te sientes grandote. Eres un matón y como buen matón, hoy con tus periodistas acólitos te sientes fuerte».

«Te ha salido el tiro por la culata porque Javier García Isac es un periodista que no tiene complejos (…) te ha cantado las cuarenta y no sabías ni dónde meterte, porque te ha dicho ‘YouTube’ pero qué mas dan estos neologismos que os inventáis los cursis y los que son de Santa Coloma de Gramenet y os hubiese gustado nacer en Wisconsin. Paleto. Que eres un paleto y vas de cosmopolita».

El periodista también le sacó en cara el hecho de que por mucho de que se defina independentista, en verdad es Español:

«Tu carnet de identidad, Rufián, por si no lo sabes, y aunque a ti no te guste, tu eres Juan Gabriel, Juanga. Así te llamaban en Jaén. Podrás vendernos la moto de que quieres una Cataluña independiente pero eres más español que el himno. Aunque tú no sientas. Y si no te sientas, te vas. No te quedas trincando».

Es por esta situación que consideró que debería ser más respetuoso del país y de los ciudadanos que le pagan su sueldo.

«Tendrías que cantar “Viva España” todos los días de tu vida, tú tenías que levantarte con el himno de Manolo Escobar, merendar con mi “Patria querida” y acostarte con “Mi querida España”, de Cecilia».

Por último, lo emplazó a no burlarse de la gente y a respetar el Hemiciclo y a los periodistas: