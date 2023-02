El presupuesto histórico de Igualdad hace que Irene Montero derroche aún más en propaganda este año electoral

Estudios, encuestas y campañas publicitarias.

En eso gastará el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en este año electoral más de 38 millones de euros, duplicando por mucho el gasto de 15 millones que hizo Igualdad el año pasado para lo mismo, aprovechando que, este 2023, el Ministerio encabezado por Montero tiene un presupuesto histórico de más de 500 millones de euros.

Tan solo el mantenimiento de la sede del Ministerio ya son unos 600.000 euros.

66 son los contratos por campañas publicitarias que Igualdad tiene previstos para este año. Si en el ejercicio 2022 la principal campaña de Igualdad fue ‘El hombre blandengue’, este año será la denominada ‘Concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres’, que nos costará seis millones de euros.

Cada estudio o encuesta del departamento de Montero oscilará entre los 70.000 y los 200.000 euros. O, por ejemplo, Igualdad prevé gastar unos 400.000 euros en eventos relacionados con la Presidencia de la Unión Europea.

De cara a las citas electorales de este 2023 y más aún después de todas las polémicas surgidas a raíz de la ley del solo sí es sí y la Ley Trans, Irene Montero necesita una buena inversión en propaganda.

Una joven agricultora se volvió viral tras lanzar un mensaje a la ministra de Igualdad: “Para mí, la igualdad es levantarte a las 6 de la mañana, coger a tus niñas, dejarlas en casa de la abuela e irte a trabajar”.

Tras un día de trabajo en el campo, la agricultora publicó un vídeo en TikTok donde invita a Irene Montero a trabajar un día en el campo “para que conozca la igualdad real entre hombres y mujeres”.

“Irene Montero, corazón mío. Son las tres, acabamos de salir de trabajar”, le dice mientras muestra sus manos.

“Mira, hombres, mujeres. Esto es igualdad entre hombres y mujeres, no las historias que tú cuentas. Desde aquí, a pie de campo, te invito a que te vengas con nosotros a echar una jornada de trabajo y te mezcles entre los hombres, que no te van a pegar nada ni nada. Son personas como nosotras y obviamente defendemos la igualdad, pero en todos los sentidos, no solamente en lo que a ti te interesa”, señala la joven mientras el resto de compañeras grita “¡No nos representas!”.