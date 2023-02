Ussía atiza a Nogueras por su esperpento con la bandera de España: «Gansa, grazna en tu corral»

El escritor y periodista Alfonso Ussía no ha dejado pasar el esperpéntico espectáculo que montó la diputada independentista Miriam Nogueras con la bandera de España en el Congreso de los Diputados.

Nogueras que es miembro de JuntsXCat, ha protagonizado un bochornoso momento en la Cámara Baja. Cuando iba comparecer ante los medios, la parlamentaria decidía apartar la bandera de España que junto a la de la Unión Europea presidía el estrado. Hizo esa acción a pesar de tener la mano inmovilizada. Sin embargo, el odio a la bandera española puede más que las lesiones. Así que, movió la mano que utiliza para trincar dinero del Estado español para apartar su bandera.

Ante esto, Ussía reflexiona en su columna en El Debate sobre el accionar de los representantes independentistas a los que compara con gansos y que la especie catalana pese a ser de esa región, «se alimenta en Madrid».

Atiza que esta especie «vuela todas las semanas a Madrid para no hacer nada y cobrar más de 8.000 euros cada treinta días, más dietas de viaje y transporte gratuito, amén de tableta, de ordenador y móvil a costa de los demás» y recuerda que en Waterloo «se exhibe el ejemplar macho más famoso de la especie».

En el caso de Nogueras, recuerda que lleva tres años sin «dar palo al agua» y señala la incongruencia de que «sienta un odio insuperable hacia España» pero pertenece a una institución en la que se representan a todos los españoles y que su salario es pagado con los impuestos de los ciudadanos de todos los rincones del país.

«Nuestra gansa, porque pertenece a todos los españoles que, al fin y al cabo, somos los que la mantenemos, lleva tres años y medio sin dar un palo al agua y cobrando de España. Es curioso que habiendo nacido en España, siendo libre en España, y perteneciendo a una institución que representa a todos los españoles, sienta un odio insuperable hacia España, que no hace otra cosa que soportarla y recompensar su odio con un sueldo que para sí quisieran los españoles que involuntaria, pero obligadamente, le garantizamos un alto nivel de vida. Se trata, como poco, de una gansa desleal y desagradecida».

Sobre la afrenta que realizó, Ussía resalta que la «gansa ingrata» no considera el hecho de que si no fuera porque es Española, no pertenecería a la Unión Europea, algo que deja de manifiesto la «ignorancia» y la«estupidez» que demuestran los «gansos del separatismo».

«Le representa gracias a su condición de española, porque es ciudadana europea gracias a su ciudadanía del Reino de España. En caso contrario, la gansa se tendría que conformar con graznar ante una grímpola estrellada con aspecto cubano sobre triángulo azul y la Señera del Reino de Aragón que, según Echenique, no es una bandera histórica. Quizá ignora la gansa, que para dotar a los buques de la Armada, Carlos III de España se inspiró en la Señera de Aragón para escoger los colores de la Bandera de la Real Armada, hasta que fue instituida y proclamada como Bandera de España y de todos los españoles de ambos hemisferios, provincias catalanas incluidas en los dos hemisferios terrestres»

Por último, Ussía reafirma que no consiente ni tolera que se rían de los símbolos patrios: