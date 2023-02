‘Juanga’ Rufián: la cólera del ‘catalán’ cuando le recuerdan que es un charnego

Juan Gabriel Rufián ha convertido el Congreso de los Diputados en un espacio de crispación, bronca e insultos.

Pero la mala educación del independentista no solo se extiende a los diputados de otras bancadas que tienen posturas distintas. Sus insultos de «fascista» a Juan Carlos Girauta entonces diputado de Ciudadanos y a Josep Borrell, al catalogó como el ministro «más indigno de la democracia española» hasta su expulsión del Hemiciclo por parte de la que era presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor.

También se ha burlado de VOX, y de paso de la iglesia, cuando acusó al partido de Santiago Abascal de «creer en serpientes que hablan, en palomas que embarazan y en que las mujeres provienen de la costilla de un hombre».

Pero el bueno de Rufián también ha centrado sus ataques a los periodistas que pertenecen a medios que no son complacientes con su accionar y su discurso.

El episodio vergonzoso más reciente con la prensa ha sido la semana pasada cuando intentó humillar a Javier García Isaac por su problema en el paladar que le impide pronunciar ciertas palabras. En la rueda de prensa del pasado martes, 14 de febrero de 2023, en el Congreso de los Diputados, Rufián respondió con un grosero «no he entendido nada de lo que me ha dicho» a la pregunta que le hacía Isaac.

Ante esta acción, el reportero de Periodista Digital, Josué Cárdenas salió en defensa de su compañero de profesión, en su programa La Burbuja.

«Te ha salido el tiro por la culata porque Javier García Isaac es un periodista que no tiene complejos (…) te ha cantado las cuarenta y no sabías ni dónde meterte, porque te ha dicho ‘YouTube’ pero qué mas dan estos neologismos que os inventáis los cursis y los que son de Santa Coloma de Gramenet y os hubiese gustado nacer en Wisconsin. Paleto. Que eres un paleto y vas de cosmopolita».

Pero lo que más le dolió al ‘indepe’ no fue que Cárdenas le señalara su cobardía y que se comporta como un matón, sino que le recordara sus raíces andaluzas:

«Tu carnet de identidad, Rufián, por si no lo sabes, y aunque a ti no te guste, tu eres Juan Gabriel, Juanga. Así te llamaban en Jaén. Podrás vendernos la moto de que quieres una Cataluña independiente pero eres más español que el himno. Aunque tú no sientas. Y si no te sientas, te vas. No te quedas trincando».