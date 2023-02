¡Lo que faltaba por ver! Rufián se queda mirando como un matón a Josué Cárdenas

Se cree el dueño del Congreso de los Diputados.

Por lo menos piensa que en la sala de prensa del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo manda él.

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, volvió a demostrar este 28 de febrero de 2023 su carácter prepotente y de perdonavidas con aquellos periodistas que no le bailan el agua.

Y ahora la fijación de este tipo que cobra un pastizal de todos los españoles es nuestro compañero Josué Cárdenas.

En esta ocasión, a pesar de que el responsable del programa ‘La Burbuja’ (Periodista Digital) le pidió hasta en tres ocasiones que le aclarase una exposición anterior relativa a la moción de censura, Rufián trató de despacharlo con cajas destempladas.

Cárdenas formulaba así su pregunta:

Señor Rufián, una cuestión. Usted ha dicho que respeta la moción de censura como figura política y democrática y ha hablado de mandangas de la ultraderecha. No me queda muy claro qué posición tiene. Usted apoyó una moción de censura y por eso Pedro Sánchez está en el poder. Entonces, ¿qué le parece la figura de la moción de censura?

El parlamentario de Esquerra, en tono totalmente desabrido, respondía:

Le queda totalmente claro lo que he dicho.

Hasta en dos ocasiones más el periodista trató de que Rufián definiese su postura y este siguió con la matraca de decir que todo había quedado perfectamente claro.

Pero Cárdenas no se arredró y le espetó a la cara de un Rufián que se quedó mirando al periodista con cara de matón una frase para la posteridad:

No me queda claro, pero ya se queda usted retratado.

Lo cierto es que no es la primera vez que el parlamentario catalán trata de trolear, sin éxito, a Josué Cárdenas.

Mediados de noviembre de 2022.

El corresponsal político, en la sala de prensa de la Cámara Baja, preguntaba lo siguiente al de ERC:

«Magia», se limitó a responder el político catalán con un talante chulesco sin dar mayores explicaciones tanto a Cárdenas, como al resto de los periodistas y a los españoles que pagan su sueldo con los impuestos.

Ante la falta de explicación, el reportero de Periodista Digital hizo una segunda pregunta sobre los delitos europeos y el concepto de la homologación del delito de sedición. Ante la repregunta, Rufián fue todavía más cínico:

Hace justo una semana, el 21 de febrero de 2023, Gabriel Rufián quiso poner en la diana a Josué Cárdenas por el simple hecho de salir a defender a su compañero Javier García Isac, del que intentó burlarse el de ERC aludiendo a ciertos problemas de dicción del periodista radiofónico.

Cárdenas dijo bien claro que él saldría siempre a dar la cara por aquellas personas que fuesen agredidas, amenazadas o señaladas:

He levantado la voz y señalado a Gabriel Rufián, en defensa de un compañero al que el matón de ERC intentó humillar aprovechando que tiene un defecto físico de nacimiento, como hubiera salido en defensa de una mujer agredida, de un inmigrante explotado, de un gay insultado, de un trans marginado, de un niño abusado o de una persona con otro color de piel insultada. No sería digno de ser español, periodista y ciudadano si no lo hiciera».