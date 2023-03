Sánchez escurre el bulto: acusa a Ayuso de ocultar la corrupción para no hablar del caso Mediador del Tito Berni y se olvida de los ERE

Como si no fuera con él.

“No tengo datos sobre si existen otros diputados socialistas implicados en el caso Mediador”. Esto, y poco más, decía ayer Pedro Sánchez en su entrevista en La Moncloa con Pedro Piqueras sobre el escándalo de presunta corrupción del ya exdiputado socialista conocido como Tito Berni.

Sánchez escurría el bulto mencionando supuestos casos de corrupción del Partido Popular metiendo en el ajo hasta a Alberto Núñez Feijóo y sin perder la oportunidad de atacar a la presidenta madrileña, a quien acusó sin pruebas de ocultar la corrupción: “El modelo del PSOE es contrario a Ayuso, atajamos la corrupción, no la encubrimos», se atrevía a decir Pedro Sánchez.

Sin embargo, el Presidente del Gobierno, no mencionó, igual es que no se acuerda, el mayor caso de corrupción que ha habido en España: los ERE de Andalucía. Tampoco debe acordarse que José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel, no ha entrado en prisión y que, hace unos meses, todo el socialismo defendía al que fuera presidente de la Junta de Andalucía diciendo que era buena persona y que era inocente. Incluso estuvo a punto de ser indultado.

Por el contrario, Sánchez aseguró que desde que es Secretario General del PSOE, siempre se ha actuado “de manera tajante y contundente ante cualquier caso de corrupción que se haya podido perpetrar en el Partido Socialista”.

La ‘profecía’ de Ayuso que incendia Moncloa

Isabel Díaz Ayuso solo necesitó un minuto para incendiar Moncloa.

En su conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, la presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó la polémica del ‘Caso Mediador’ para lanzar una dura profecía a Pedro Sánchez: “Tito Berni va a hacer caer al Gobierno”.

La ‘popular’ explicó ante los asistentes que Tito Berni “es un diputado socialista que ya ha dimitido y que se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y en drogas con, al menos, otros 15 diputados socialistas”.

Una trama de corrupción del PSOE que, para Ayuso, golpea directamente al presidente del Gobierno.

“Sánchez no solo se ocupa de un gobierno enfrentado, sino también de uno que suelta violadores y a corruptos”, explica. En este sentido, recuerda que el ‘Caso Mediador’ “deja en evidencia a un Gobierno que busca culpables en el PP de cosas de hace quince o veinte años, mientras intenta tapar su corrupción de hace tres meses».

De ahí, que Ayuso le recuerda al líder del PSOE que es él quien “tiene la obligación de dar explicaciones sobre las actividades de Tito Berni”. A lo que agregó con sorna: “Tito Berni… Tito Berni… Espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni…”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó para adelantar que los “activistas de izquierdas en los medios de comunicación” buscarán silenciar a Tito Berni, pero que no podrán justificar lo que hizo.

En este sentido, la ‘popular’ tiene claro que la última trama de corrupción del PSOE será el fin del Sanchismo: “Tito Berni va a hacer caer al Gobierno de Sánchez”.