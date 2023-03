Las amenazas de Moncloa no asustan a la prensa y ya tenemos la lista de los diputados que se fueron de juerga con Tito Berni

Da igual que Patxi López utilice un plató de televisión para deslizar amenazas contra la prensa.

O que algún miembro de La Moncloa utilice su condición de ministro para repetir las mismas consignas del portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.

Al final, como decía el entonces líder de los populares canarios, José Manuel Soria, «las querellas no se anuncian, se presentan».

Y está claro que los del PSOE han ido de farol con ese aviso a navegantes a los medios que estaban deslizando los nombres de los posibles diputados de la ‘roja roja’ que estaban en esas fiestas con cátering de ‘Tito Berni‘.

Hay, de momento, ocho miembros del Grupo Parlamentario Socialista identificados con nombres y apellidos por parte del pintoresco mediador, el tal Antonio Navarro Tacoronte.

Indalecio Gutiérrez Salinas, Javier Alfonso Cendón, Andrea Fernández, Uxía Tizón, Guillermo Antonio Meijón, Ana Prieto, Beatriz Micaela Carrillo y Manuel Arribas.

Indalecio Gutiérrez Salinas

Es diputado por Almería. Salinas, graduado en Educación Infantil, ha afirmado que no tuvo parte en la trama de este caso de corrupción. «Es totalmente falso», le dijo a La Voz de Almería, cuando salió su nombre como uno de los participantes. Sin embargo, sí que reconoció que participó en una cena con Tito Berni.

Es vicepresidente Primero de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el abril de 2022.

Javier Alfonso Cendón

Es representante por León. Es también el secretario general del PSOE en la provincia castellano leonesa. De acuerdo al Mediador, el doctor en Ingeniería, participó en la cena en el restaurante Ramsés. Luego de verse implicado, ha negado haber participado en «ninguna comida con ese señor» y ha anunciado que iniciará acciones legales.

Andrea Fernández

Al igual que Cendón, es diputada por León. Para completar el cuadro, es secretaria de Igualdad del PSOE. Es una de las principales voces del PSOE contra la prostitución, tema que le ha hecho tomar un papel más relevante dentro de la tolda.

Uxía Tizón

Es diputada por Orense. Tizón, que es abogada y licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo, ha admitido que ha participado en cenas con otros diputados del partido pero ha asegurado que no tiene nada que ver con la trama de corrupción. Respecto a su posible participación en la cena en el restaurante madrileño, destaca al diario La Región que «se han hecho cenas, siempre con mis compañeros socialistas, a lo largo de la legislatura y nunca bajo esas premisas» pero que «nunca he ido a una cena con drogas, viagra o prostitución».

Guillermo Antonio Meijón

Es diputado por Pontevedra. De acuerdo a Navarro, si bien participó en la cena en el Ramsés, no asistió a las juergas con prostitutas y drogas de Tito Berni. En esta Legislatura su momento más ha resaltado fue su defensa ante los «los ataques machistas» a la ministra de Igualdad, Irene Montero, bajo la lupa por los efectos negatuvos de la Ley del ‘Sí es sí’: «Es indecente, indigno y todo un ataque, ya no a la ministra, que sí, ya no a las mujeres, que también, ya no a esta Cámara, que por supuesto, sino a la democracia misma».Es profesor de EGB y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es portavoz adjunto de la Junta de Portavoces y vocal de la Diputación Permanente y de la Comisión de Presupuestos.

Ana Prieto

Diputada por Lugo. Se desempeña como portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo y es licenciada en Farmacia. Asegura que el Parlamento español es «es el más paritario de la UE» y que el Gobierno de Pedro Sánchez «es el que más ministras de Europa tiene». Es secretaria Primera de la Comisión de Interior y portavoz de la Comisión de Sanidad y Consumo.

Beatriz Micaela Carrillo

Es diputada por Sevilla. Ha sido reconocida por ser una líder feminista y de los movimientos sociales. Es fundadora de la primera organización de mujeres gitanas y universitarias. Es vocal de la Diputación Permanente desde enero de 2022.

Manuel Arribas

Es diputado por Ávila. Sustituyó a la ahora ministra de Defensa, Margarita Robles cuando tomó posesión del cargo. También es miembro de la ejecutiva provincial del PSOE en Ávila. Es portavoz adjunto de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y vocal en las comisiones de Defensa y de Interior.